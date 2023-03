Damrak start vlak, KPN en financials leveren in Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag fractioneel hoger geopend. Kort na opening van de beurzen, koerste de AEX 0,2 procent hoger op 737,39 punten. Onder de hoofdfondsen steeg RELX met 1,0 procent en Prosus met 0,7 procent. Adyen schreef ook 0,7 procent bij. ING leverde juist 1,3 procent in, net als Aegon. In de AMX won TKH 2,1 procent. Basic-Fit steeg met 0,9 procent, na een koersdoelverhoging van Berenberg. CTP daalde met 1,1 procent. Ebusco schreef onder de kleinere aandelen 1,4 procent bij. Qbuzz plaatste een bestelling bij Ebusco voor de levering van 63 bussen. Financiële details werden niet gemeld. Majorel verloor 1,2 procent. Bron: ABM Financial News

