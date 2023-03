Qbuzz bestelt 63 bussen van Ebusco Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Ebusco

(ABM FN-Dow Jones) Qbuzz heeft een bestelling geplaatst bij Ebusco voor de levering van 63 bussen. Dit maakte de bussenbouwer woensdagochtend bekend, zonder financiële details te noemen. De bestelling betreft de levering van 45 twaalfmeterbussen en 18 achttienmeterbussen, allemaal van het type Ebusco 3.0. Vier bussen daarvan zijn nog onder optie. De bussen moeten in 2024 in de provincies Groningen en Drente worden ingezet. Bron: ABM Financial News

