GBL bezit nog steeds bijna 20 procent in Ontex

Beeld: Ontex

(ABM FN) Ontex heeft woensdag de op 20 maart 2023 ontvangen transparantieverklaringen gepubliceerd. De participatie van holding GBL stond hierbij centraal. Op 15 maart 2023 bezat de Groep Brussel Lambert 16.454.453 stemrechten in Ontex. Dat komt neer op 19,98 procent. Daarmee is het belang ongewijzigd vergeleken met de laatst bekend gemaakte positie op 20 april 2021. Bron: ABM Financial News

