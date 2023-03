Avantium levert PEF aan Deense Kvadrat Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Avantium

(ABM FN-Dow Jones) Technologiebedrijf Avantium heeft een contract getekend met het Deense Kvadrat voor de levering van polyethyleen furanoaat. Dit maakte Avantium woensdag bekend, los van de publicatie van de jaarcijfers, zonder financiële details van het contract te vermelden. Met dit polymeer PEF uit de FDCA-faciliteit in Delfzijl van Avantium kan Kvadrat PEF-textiel vervaardigen voor zowel commerciële als residentiële interieurs. Het Deense Kvadrat produceert designtextiel, tapijten, raambekleding en akoestische toepassingen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.