Hogere opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag een hogere opening tegemoet. Futures op de AEX noteren ruim een half uur voor de openingsgong tot 0,3 procent in het groen. Dinsdag eindigde de hoofdgraadmeter al een procent hoger op 736,18 punten.

De zorgen over de bankensector lijken steeds verder af te nemen en de aandacht is nu gericht op het rentebesluit van de Federal Reserve vanavond.

Door deze afnemende zorgen, lijkt de kans steeds groter dat de Fed de rente blijft verhogen. De bankencrisis leidde ertoe dat de Amerikaanse centrale bank moest schipperen tussen stabiliteit in de bankensector en het herstellen van de prijsstabiliteit, nu de inflatie nog altijd erg hoog blijft.

De CME FedWatch Tool laat zien dat ruim 86 procent van de markt uitgaat van een renteverhoging met 25 basispunten vandaag. Bij de vorige beleidsvergadering van de centrale bank werd de rente ook met 25 basispunten verhoogd.

"De Fed kan het wat rustiger aan doen, maar een afwachtende houding door de rentes niet te verhogen zou niet bepaald de juiste keuze zijn", aldus strateeg Thierry Wizman van Macquarie.

"Het belangrijk om te bedenken dat de bankencrisis plaatsvindt op een moment waarin de werkloosheid in de VS erg laag is en dat de inflatie hoog blijft", aldus Wizman. "Dit vraagt om een compromis van de Fed, en dat is een renteverhoging met 25 basispunten in plaats van een ongewijzigd beleid."

Toch zijn er hier en daar wat analisten die verwachten dat de Fed vandaag de rente niet zal verhogen, ondanks de laatste ontwikkelingen rond de regionale banken in de VS en opmerkingen van de Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen dat toezichthouders bereid zijn om in te grijpen als dat nodig is.

Hoofdeconoom Peter Cardillo van Spartan Capital Securities betwijfelt of dergelijke maatregelen voldoende zijn om de onrust over de bankensector de kop in te drukken. "Ik denk dat de Fed makkelijk een pauze kan inlassen en over twee maanden de inflatieontwikkelingen nog eens tegen het licht kan houden", aldus Cardillo.

Diverse analisten zijn van mening dat Fed-leden, onder wie voorzitter Jerome Powell, zich minder dan beleggers druk maken over de negatieve impact van de renteverhogingen op de financiële stabiliteit. Als dat vanavond duidelijk wordt, dan vrezen analisten voor een daling van de beurzen.

"De aandelenmarkt prijst geen volledige bankencrisis in", zei Seema Shah van Principal Asset Management evenwel. "Er is geen paniek bij die beleggers en dat is erg belangrijk." Maandag sloten de indexen in New York al in de plus, nadat UBS zijn noodlijdende sectorgenoot Credit Suisse zondag overnam. Op dinsdag kwamen daar meer koerswinsten bij.

De olieprijs is dinsdag voor de tweede dag op rij gestegen, na een recent dieptepunt. "Het risicosentiment verbeterde na de gecoordineerde actie van grote centrale banken in het weekend en de overname van Credit Suisse door UBS", stelde Fawad Razaqzada van City Index. De april-future van een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 2,5 procent hoger op 69,33 dollar op de New York Mercantile Exchange.

In de Aziatische handel vanochtend koersten de olieprijzen tot een procent lager.

De euro/dollar noteerde op 1,0771. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0769 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er 1,0774 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Berenberg heeft woensdag het koersdoel voor Basic-Fit verhoogd van 26,00 naar 36,00 euro bij handhaving van het Houden advies. Hoewel Basic-Fit dankzij prijsverhogingen en nieuwe leden op schema ligt om dit jaar minstens 1 miljard euro aan omzet te behalen, denkt Berenberg dat dit inmiddels in de koers van het aandeel is verwerkt.

Avantium heeft in 2022 de omzet verder zien aantrekken, terwijl ook het verlies toenam.

Slotstanden Wall Street

De S&P500 index steeg dinsdag 1,3 procent naar 4.002,87 punten, de Dow Jones-index klom 1,0 procent tot 32.560,60 punten en technologie-index Nasdaq werd 1,6 procent meer waard op 11.860,11 punten.