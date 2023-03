Omzetgroei voor Avantium Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Avantium heeft in 2022 de omzet verder zien aantrekken, terwijl ook het verlies toenam. Dit bleek woensdag uit de cijfers van het technologiebedrijf met noteringen in Amsterdam en Brussel. In het afgelopen jaar boekte Avantium een omzet van 25,5 miljoen euro tegen 17,6 miljoen euro in 2021. Van de jaaromzet was 7,6 miljoen euro afkomstig van overheidssubsidies. De totale operationele kosten liepen op van 33,7 miljoen euro over 2021 naar ruim 43 miljoen euro over het afgelopen boekjaar. Daarmee steeg het EBITDA-verlies verder van ruim 16 miljoen naar 17,7 miljoen euro. De EBIT kwam uit op 23,9 miljoen euro negatief tegen 22,5 miljoen euro negatief in 2021. Het nettoverlies voor de aandeelhouders liep op van 24,4 naar 29,6 miljoen euro. Outlook Een concrete outlook werd niet gegeven, maar Avantium liet woensdag wel weten te blijven investeren in de kernactiviteiten. Ook merkte Avantium op dat de bouw van de FDCA-faciliteit in Delfzijl goed vordert. In 2024 zou hier de commerciële productie moeten starten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.