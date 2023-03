Beursblik: Berenberg verhoogt koersdoel Basic-Fit Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft woensdag het koersdoel voor Basic-Fit verhoogd van 26,00 naar 36,00 euro bij handhaving van het Houden advies. Analisten van de bank merkten op dat de jaarresultaten van de fitnessketen grofweg conform verwachting waren. Hoewel Basic-Fit dankzij prijsverhogingen en nieuwe leden op schema ligt om dit jaar minstens 1 miljard euro aan omzet te behalen, denkt Berenberg dat dit inmiddels in de koers van het aandeel is verwerkt. Berenberg zegt terughoudend te blijven over de haalbaarheid van de doelen op middellange termijn. Als gevolg werd het Houden advies gehandhaafd. Het koersdoel werd verhoogd vanwege het nieuwe prijsbeleid van Basic-Fit. Het aandeel Basic-Fit sloot dinsdag op 34,94 euro. Bron: ABM Financial News

