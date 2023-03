Europese beurzen openen licht hoger

(ABM FN) De Europese beurzen gaan woensdag een licht lagere opening tegemoet. IG voorziet een openingswinst van 49 punten voor de Duitse DAX, een plus van 21 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 8 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen sloten dinsdag hoger, geholpen door opverende koersen van UBS en andere banken, na de redding van Credit Suisse in het weekend.



Banken gingen aan de leiding. "Het herstel van de banken wijst erop dat we een basis hebben gevonden voor de korte termijn, terwijl het vertrouwen langzaam terugkeert na de volatiliteit van de afgelopen dagen en de obligatierendementen opveren na de grote verliezen van vorige week", zei analist Michael Hewson van CMC Markets.

"Of de rust op de markt nu echt is teruggekeerd, hangt af van de uitkomst van de beleidsvergadering van de Amerikaanse centrale bank morgenavond en de ontwikkelingen in de financiële sector", meende investment manager Simon Wiersma van ING.

Strateeg Peter Oppenheimer van Goldman Sachs, denkt dat de Fed deze week de rente niet zal verhogen vanwege de onrust rond het banksysteem.

De grootste zorgen over het besmettingsgevaar in de bankensector lijken volgens Wiersma evenwel verdwenen. "En dat vinden wij terecht. De oorzaak van de in problemen geraakte banken is van een heel andere orde dan die tijdens de financiële crisis", aldus de expert van ING. "En met de huidige waarderingen dienen zich ook weer kansen aan, in een geplaagde sector."

Ook volgens RBC Capital Markets bieden de recente koersdalingen van de Europese banken nieuwe koopkansen. Kepler Cheuvreux blijft ook positief over de sector.

De CME FedWatch Tool liet dinsdag zien dat 83,4 procent van de markt rekent op een renteverhoging met 25 basispunten. En 16,6 procent verwacht dat de rente op 4,50 tot 4,75 procent blijft.

Hewson van CMC Markets denkt dat de Fed de rente met 25 basispunten zal verhogen. "Anders loopt de Fed het risico dat het de boodschap afgeeft dat het zich meer zorgen maakt over de financiële stabiliteit dan over de inflatie." Een renteverlaging is volgens Hewson al helemaal af te raden.

Economisch nieuws kwam uit Duitsland en van de Amerikaanse woningmarkt.

De verwachtingencomponent van de Duitse vertrouwensindex ZEW daalde van 28,1 in februari naar 13,0 in maart. Er was gerekend op een minder sterke daling tot 17,8. De index voor de huidige stand van zaken daalde ook iets, naar 46,5 negatief van 45,1 negatief een maand eerder.



Bedrijfsnieuws

Thyssenkrupp sloot 4,5 procent hoger, nadat het Handelsblatt meldde dat het concern met Goldman Sachs werkt aan een mogelijke verkoop van het staalbedrijf.

RWE verwacht dat de resultaten in 2023 onder druk zullen staan ten opzichte van een jaar eerder, maar het dividend moet wel omhoog. RWE sloot 1,4 procent hoger.

De Europese Commissie heeft maandag de overname van VOO en Brutélé in België door Orange goedgekeurd. Dit maakte de commissie bekend na afronding van een diepgaand onderzoek. Het aandeel sloot 1,2 procent in het groen.

S&P Global Ratings verlaagde de outlook van UBS maandag naar negatief met een ongewijzigde A- rating. Beleggers denken echter in toenemende mate dat UBS een uitstekende deal heeft gedaan met de overname van Credit Suisse. Het aandeel, dat maandag nog zo'n 15 procent omlaag tuimelde in de ochtend handel, sloot maandag al met een bescheiden winst en daar kwam dinsdag nog eens 12 procent bij.

Euro STOXX 50 4.181,60 (+1,51%)

STOXX Europe 600 446,37 (+1,33%)

DAX 15.195,34 (+1,75%)

CAC 40 7.112,91 (+1,42%)

FTSE 100 7.536,22 (+1,79%)

SMI 10.792,58 (+1,40%)

AEX 736,18 (+0,98%)

BEL 20 3.685,24 (+1,49%)

FTSE MIB 26.554,33 (+2,53%)

IBEX 35 9.049,40 (+2,45%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag licht lager.

De Amerikaanse beurzen zijn dinsdag hoger gesloten, gesteund door toenemend optimisme over de bankensector met forse winsten voor regionale banken waaronder First Republic Bank.



Geruststellende uitspraken van mondiale financiële autoriteiten zorgden voor vertrouwen. Wall Street lijkt op weg naar twee dagen met koerswinst op rij, voor het eerst sinds het omvallen van Silicon Valley Bank twee weken geleden.

Ook de rendementen op Amerikaanse staatsleningen stegen weer sterk, omdat beleggers minder zeker zijn dat de Federal Reserve weer snel zal beginnen met het verlagen van de rente, uit vrees voor een economische recessie.

Minister van financien Janet Yellen zei dinsdag dat de regering kan ingrijpen om spaarders bij andere banken te beschermen als toezichthouders een risico zien van een 'bank run'. Maandag trachtten Europese toezichthouders obligatiebeleggers te kalmeren nadat bij de noodfusie van Credit Suisse met UBS de kernkapitaalobligaties van de noodlijdende bank werden afgeschreven naar nul. Bankentoezichthouder EBA stelde dat in de eurozone dit soort additional Tier 1-obligaties geen achtergestelde positie hebben op aandelen.

"De aandelenmarkt prijst geen volledige bankencrisis in", zei Seema Shah van Principal Asset Management. "Er is geen paniek bij die beleggers en dat is erg belangrijk." Maandag sloten de indexen in New York al in de plus, nadat UBS zijn noodlijdende sectorgenoot Credit Suisse zondag overnam.

De focus van beleggers verschuift weer naar de tweedaagse vergadering van de Federal Reserve, met op woensdagavond het rentebesluit. De bekende activistische belegger Bill Ackman, van Pershing Square, riep de Fed op om zijn renteverhogingen te pauzeren, terwijl Tesla- en Twitter-topman Elon Musk woensdag zelfs een verlaging met 50 basispunten wil zien.

Een grote meerderheid van de markt rekent echter op een renteverhoging met 25 basispunten naar een bandbreedte van 4,75 tot 5,00 procent. Veel aandacht zal woensdag ook uitgaan naar de renteprognoses van de Fed, oftewel de "dot plot", en de vraag hoeveel renteverhogingen dit jaar waarschijnlijk zijn. In december rekenden de beleidsmakers van de centrale bank nog op een rente van gemiddeld 5,10 procent in 2023 en van 4,10 procent in 2024.

Economisch nieuws was er over de woningmarkt. De Amerikaanse woningverkopen zijn in februari flink gestegen, met 14,5 procent. Dit was fors hoger dan verwacht.

Bedrijfsnieuws

Aandelen van Amerikaanse banken stegen. JPMorgan en Goldman Sachs wonnen ongeveer 2,5 procent, Morgan Stanley ruim 3,5 procent.

Het aandeel First Republic Bank steeg zelfs bijna 30 procent, ook al staat de koers nog altijd bijna 90 procent lager dan een maand geleden. Vorige week werd al bekend dat 11 grote banken in de VS 30 miljard dollar in het noodlijdende First Republic pompen en daar komt mogelijk nog meer bij. Ook Western Alliance en PacWest, twee middelgrote banken die onder druk stonden afgelopen weken, stegen 15 tot 20 procent. Ze staan nog altijd de helft lager dan een maand eerder.



De overname door UBS, onder gunstige voorwaarden en met steun van de Zwitserse centrale bank, wordt steeds positiever beoordeeld. UBS sloot 12 procent hoger op Wall Street, net als eerder op de dag in Zürich.

Tesla steeg 8 procent. Moody's verhoogde de rating naar Baa3. Daarmee is Tesla de zogeheten junkstatus kwijt en is het bedrijf volgens Moody's weer net investeringswaardig.

S&P 500 index 4.002,87 (+1,30%)

Dow Jones index 32.560,60 (+0,98%)

Nasdaq Composite 11.860,11 (+1,58%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden woensdag hoger.

Nikkei 225 27.482,10 (+2,0%)

Shanghai Composite 3.258,67 (+0,1%)

Hang Seng 19.594,02 (+1,7%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0771. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0769 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er 1,0774 op de borden.

USD/JPY Yen 132,41

EUR/USD Euro 1,0771

EUR/JPY Yen 142,62

MACRO-AGENDA:

00:00 Prijzen bestaande koopwoningen - Februari (NL)

06:30 Consumentenvertrouwen - Maart (NL)

06:30 Investeringen - Januari (NL)

08:00 Consumenten- en producentenprijzen - Februari (VK)

12:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

15:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

19:00 Federal Reserve - Rentebesluit (VS)

19:00 Federal Reserve - Dot plot en econ. ramingen (VS)

19:30 Federal Reserve - Toelichting rentebesluit door Powell (VS

BEDRIJFSNIEUWS:

00:00 Tencent - Cijfers vierde kwartaal (Chi)