Olieprijs sluit hoger

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag voor de tweede dag op rij gestegen, na een recent dieptepunt. "Het risicosentiment verbeterde na de gecoordineerde actie van grote centrale banken in het weekend en de overname van Credit Suisse door UBS", stelde Fawad Razaqzada van City Index. De aprilfuture van een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 2,5 procent hoger op 69,33 dollar op de New York Mercantile Exchange. Het contract expireert dinsdag. WTI-olie voor mei werd 2,7 procent duurder op 69,67 dollar. De olieprijzen zitten wel al maanden in een neerwaartse trend. "De neerwaartse uitbraak vorige week uit een consolidatiepatroon van meerdere weken suggereert dat er meer neerwaarts potentieel in de olieprijs zit", aldus Razaqzada. Het nieuws dat Rusland zijn olieproductie voorlopig op een verlaagd niveau houdt heeft de olieprijs in positief terrein gehouden, volgens de analist. Bron: ABM Financial News

