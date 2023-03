Wall Street op winst

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stonden dinsdagavond hoger, gesteund door toenemend optimisme over de bankensector met forse winsten voor regionale banken waaronder First Republic Bank.

De S&P500 index steeg 0,9 procent naar 3.986,32 punten, de Dow Jones-index klom 0,6 procent en technologie-index Nasdaq werd 1,17 procent meer waard op 11.812,70 punten.

Geruststellende uitspraken van mondiale financiële autoriteiten zorgden voor vertrouwen. Wall Street lijkt op weg naar twee dagen met koerswinst op rij, voor het eerst sinds het omvallen van Silicon Valley Bank twee weken geleden.

Ook de rendementen op Amerikaanse staatsleningen stegen weer sterk, omdat beleggers minder overtuigend zijn dat de Federal Reserve weer snel zal beginnen met het verlagen van de rente, uit vrees voor een economische recessie.

Minister van financien Janet Yellen zei dinsdag dat de regering kan ingrijpen om spaarders bij andere banken te beschermen als toezichthouders een risico zien van een 'bank run'.

Maandag trachtten Europese toezichthouders obligatiebeleggers te kalmeren nadat bij de noodfusie van Credit Suisse met UBS de kernkapitaalobligaties van de noodlijdende bank werden afgeschreven naar nul. Bankentoezichthouder EBA benadrukte dat in de eurozone dit soort obligaties geen achtergestelde positie heeft op aandelen.

"De aandelenmarkt prijst geen volledige bankencrisis in", zei Seema Shah van Principal Asset Management. "Er is geen paniek bij die beleggers en dat is erg belangrijk."

Maandag sloten de indexen in New York al in de plus, nadat afgelopen weekend duidelijk werd dat UBS zijn noodlijdende sectorgenoot Credit Suisse overneemt.

De focus van beleggers verschuift nu naar de tweedaagse vergadering van de Federal Reserve, met op woensdagavond het rentebesluit. De bekende activistische belegger Bill Ackman, van Pershing Square, riep de Fed op om zijn renteverhogingen te pauzeren, terwijl Tesla- en Twitter-topman Elon Musk woensdag zelfs een verlaging met 50 basispunten wil zien.

Een grote meerderheid van de markt rekent echter op een renteverhoging met 25 basispunten naar een bandbreedte van 4,75 tot 5,00 procent. Veel aandacht zal woensdag ook uitgaan naar de renteprognoses van de Fed, oftewel de "dot plot", en de vraag hoeveel renteverhogingen dit jaar waarschijnlijk zijn. In december rekenden de beleidsmakers van de centrale bank nog op een rente van gemiddeld 5,10 procent in 2023 en van 4,10 procent in 2024.

Economisch nieuws was er over de woningmarkt. De Amerikaanse woningverkopen zijn in februari flink gestegen, met 14,5 procent. Dit was fors hoger dan verwacht.

De euro/dollar handelde 0,5 procent hoger op 1,0767. WTI-olie kostte 68,66 dollar per vat en was een procent duurder dan maandag.

Bedrijfsnieuws

Aandelen van Amerikaanse banken stegen. JP Morgan en Goldman Sachs wonnen 2,8 procent, Morgan Stanley 3,8 procent.

Het aandeel First Republic Bank steeg zelfs 30 procent, nadat de waarde maandag bijna halveerde. Vorige week werd al bekend dat 11 grote banken in de VS 30 miljard dollar in het noodlijdende First Republic pompen en daar komt mogelijk nog meer bij. Ook Western Alliance en PacWest, twee middelgrote banken die onder stonden, stegen 15 tot 20 procent.

De Amerikaanse notering van Credit Suisse verloor maandag 53 procent, na de overname door UBS onder begeleiding van de Zwitserse financiële autoriteiten. Dinsdag voorbeurs noteert het aandeel 3,5 procent in de plus. De overname door UBS, onder gunstige voorwaarde en met steun van de Zwitserse centrale bank, wordt steeds positiever beoordeeld. UBS noteerde 12 procent hoger op Wall Street.

Tesla steeg 8 procent. Moody's verhoogde de rating naar Baa3. Daarmee is Tesla de zogeheten 'junk' status kwijt en is het bedrijf volgens Moody's weer net investeringswaardig.