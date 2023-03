Just Eat stopt met eigen bezorgers in VK Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Takeaway.com

(ABM FN-Dow Jones) Just Eat Takeaway.com gaat in het Verenigd Koninkrijk afscheid nemen van zijn Scoober-model met eigen bezorgers, waardoor zo'n 1.700 banen verdwijnen. Dat maakte het bedrijf dinsdag bekend. Het maaltijdbezorgplatform met hoofdkantoor in Amsterdam betaalt zijn eigen Britse koeriers nog zes weken door. De stap maakt deel uit van een reorganisatie en vereenvoudiging van het bezorgmodel in het Verenigd Koninkrijk, bedoeld om efficiënter te worden, meldde Just Eat. "Het nieuws heeft geen impact op Nederland of Europa", zei een woordvoerder van het bedrijf tegen ABM Financial News. Ook in het operationele team van Just Eat zullen 170 banen verdwijnen. De meeste van die medewerkers worden overtollig. Just Eat blijft wel investeren in banen op zijn kantoren in Londen, Bristol en Sunderland, zoals de klantenservice- en IT-afdelingen. Het Scoober-model met eigen bezorgers is goed voor slechts enkele procenten van de totale maaltijdbezorgingsactiviteiten in het VK. Op het Europese vasteland blijft Just Eat Takeaway.com vasthouden aan het Scoober-model en zal dit worden uitgebreid met meer vacatures dit jaar. Bron: ABM Financial News

