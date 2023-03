Aandeel Thyssenkrupp hoger op mogelijke verkoop staaltak Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel Thyssenkrupp staat dinsdagmiddag meer dan 5 procent hoger, nadat het Duitse Handelsblatt meldde dat het concern samen met zakenbank Goldman Sachs werkt aan een eventuele verkoop van de staaldivisie. Volgens bronnen zouden meerdere opties door Thyssenkrupp en Goldman worden onderzocht. Een verkoop zou 1,5 miljard euro kunnen opleveren. Dat is wel veel minder dan eerder werd gedacht. Een eerdere poging om de staaltak af te splitsen of te verkopen, mislukte vorig jaar. Bron: ABM Financial News

