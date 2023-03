Futures voorspellen groene opening Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag een groene opening tegemoet. Rond het middaguur noteren de futures op de S&P 500 tot 0,7 procent hoger.

Maandag sloten de indexen in New York in de plus, nadat afgelopen weekend duidelijk werd dat UBS zijn noodlijdende sectorgenoot Credit Suisse overneemt.

De focus van beleggers verschuift nu naar de tweedaagse vergadering van de Federal Reserve, met op woensdagavond het rentebesluit. Een grote meerderheid van de markt rekent op een renteverhoging met 25 basispunten naar een bandbreedte van 4,75 tot 5,00 procent.

"De Fed staat voor precies hetzelfde dilemma als de Europese Centrale bank afgelopen week, namelijk de keuze tussen inflatiebestrijding en het vermijden van onrust op de financiële markten", aldus econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen.

"We verwachten dat de Fed uiteindelijk kiest voor een middenweg. Ja, de rente zal omhoog gaan. Maar nee, dat zal niet gebeuren met 50 basispunten. Iets wat Fed-voorzitter Jerome Powell nog maar een tiental dagen geleden niet uitsloot op basis van de degelijke economische cijfers", aldus de econoom.

Veel aandacht zal woensdag ook uitgaan naar de renteprognoses van de Fed, oftewel de "dot plot", en de vraag hoeveel renteverhogingen dit jaar waarschijnlijk zijn. In december rekenden de beleidsmakers van de centrale bank nog op een rente van gemiddeld 5,10 procent in 2023 en van 4,10 procent in 2024.

Op macro-economisch vlak is het dinsdag vrij rustig. Alleen de bestaande woningverkopen in de VS voor de maand februari staan op de agenda.

De euro/dollar handelt rond het middaguur 0,3 procent hoger op 1,0756. WTI-olie kost 68,58 dollar per vat en is daarmee een procent duurder dan maandag.

Bedrijfsnieuws

De Amerikaanse notering van Credit Suisse verloor maandag al 53 procent en levert dinsdag voorbeurs nog eens 2 procent in.

First Republic Bank beleefde maandag ook een lastige dag en daalde 24 procent. Dinsdag stijgt het aandeel 15 procent in de handel voorbeurs op berichten dat er mogelijk meer financiële steun aankomt van grote banken als JPMorgan Chase. Vorige week werd al bekend dat 11 grote banken in de VS 30 miljard dollar in het noodlijdende First Republic pompen.

Slotstanden

De S&P 500 won maandag 0,9 procent op 3.951,57 punten, de Dow Jones index steeg 1,2 procent op 32.244,58 punten en de Nasdaq sloot 0,4 procent hoger op 11.675,54 punten.