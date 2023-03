Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag hoger in afwachting van het Amerikaanse rentebesluit dat morgen wordt genomen.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een plus van 1,6 procent op 443,00 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 1,8 procent naar 15.209,50 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 1,7 procent met een stand van 7.133,96 punten. De Britse FTSE wint 1,4 procent naar 7.507,14 punten.

"Of de rust op de markt nu echt is teruggekeerd, hangt af van de uitkomst van de beleidsvergadering van de Amerikaanse centrale bank morgenavond en de ontwikkelingen in de financiële sector", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

Strateeg Peter Oppenheimer van Goldman Sachs, denkt dat de Fed deze week de rente niet zal verhogen vanwege de onrust rond het banksysteem.

De grootste zorgen over het besmettingsgevaar in de bankensector lijken volgens Wiersma evenwel verdwenen. "En dat vinden wij terecht. De oorzaak van de in problemen geraakte banken is van een heel andere orde dan die tijdens de financiële crisis", aldus de expert van ING. "En met de huidige waarderingen dienen zich ook weer kansen aan, in een geplaagde sector."

Volgens RBC Capital Markets bieden de recente koersdalingen van de Europese banken nieuwe koopkansen.

De CME FedWatch Tool laat zien dat 83,4 procent van de markt rekent op een renteverhoging met 25 basispunten. En 16,6 procent verwacht dat de rente op 4,50 tot 4,75 procent blijft.

Analist Michael Hewson van CMC Markets denkt dat de Fed de rente met 25 basispunten zal verhogen. "Anders loopt de Fed het risico dat het de boodschap afgeeft dat het zich meer zorgen maakt over de financiële stabiliteit dan over de inflatie." Een renteverlaging is volgens Hewson al helemaal af te raden.

De Duitse vertrouwensindex ZEW liet een daling van de verwachtingsindex zien van 28,1 in februari naar 13,0 in maart. De verwachting hiervoor was 17,8. De index voor de huidige stand van zaken kwam uit op 46,5 negatief tegen 45,1 negatief een maand eerder.

In de Verenigde Staten staan vandaag alleen de verkopen van bestaande woningen op het programma.

Olie noteerde dinsdag hoger. Een april-future West Texas Intermediate noteerde 1,3 procent in het groen op 68,72 dollar, terwijl voor een mei-future Brent 74,67 dollar werd betaald, een stijging van 1,2 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0751. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0722 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,0720 op de borden.



Bedrijfsnieuws

RWE verwacht dat de resultaten in 2023 onder druk zullen staan ten opzichte van een jaar eerder, maar het dividend moet wel omhoog. De koers van het aandeel noteerde 2 procent hoger.

De Europese Commissie heeft maandag de overname van VOO en Brutélé in België door Orange goedgekeurd. Dit maakte de commissie zojuist bekend na afronding van een diepgaand onderzoek. De koers van het aandeel noteerde 1,0 procent in het groen.

S&P Global Ratings heeft de outlook van UBS maandag verlaagd naar negatief met een ongewijzigde A- rating. De koers van het aandeel noteerde 4 procent hoger.

De koersen van de hoofdaandelen in Parijs noteerden allen in de plus, In Frankfurt waren er daaronder zes verliezers, onder aanvoering van de koers van het aandeel Porsche die 2,4 procent daalde. Op beide beursvloeren lagen de koerswinsten voor banken rond de 4 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,6 procent in het groen.

De S&P 500 won maandag 0,9 procent op 3.951,57 punten, de Dow Jones index steeg 1,2 procent op 32.244,58 punten en de Nasdaq sloot 0,4 procent hoger op 11.675,54 punten.