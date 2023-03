Valuta: euro prijst renteverhoging van 25 basispunten door Fed in Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag rond de 1,0740 in een markt die veilige havens achter zich laat en voorlopig rekening houdt met een renteverhoging van 25 basispunten door de Federal Reserve op woensdag. "De onrust rond Credit Suisse is weg en daarmee ook de impuls voor de dollar als veilige haven", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. De markt maakt zich nu op voor het Amerikaanse rentebesluit van woensdag, waarvoor nu een renteverhoging met 25 basispunten lijkt te zijn ingeprijsd, hetgeen wij ook verwachten", aldus Van der Meer. De valutahandelaar verwacht na de Fed ook aandacht voor het rentebesluit van de Bank of England op donderdag, waarvoor ook een verhoging met 25 basispunten wordt voorzien.

Op donderdag nemen ook de centrale banken van Turkije, Noorwegen en Zwitserland een rentebesluit. "Daarmee is de markt momenteel wel sterk onderhevig aan monetaire besluitvorming", aldus Van der Meer. Vrijdag zijn de inkoopmanagersindices van de eurozone en de Verenigde Staten aan de beurt. De Reserve Bank of Australia is bereid een pauze in te lassen in het verhogen van de rentes om meer tijd te nemen in het beoordelen van de Australische economie, zo bleek vanochtend uit notulen van de laatste beleidsvergadering van de bank.



De Duitse vertrouwensindex ZEW liet een daling van de verwachtingsindex zien van 28,1 in februari naar 13,0 in maart. De verwachting hiervoor was 17,8. De index voor de huidige stand van zaken kwam uit op 46,5 negatief tegen 45,1 negatief een maand eerder. In de Verenigde Staten staan vandaag alleen de verkopen van bestaande woningen op het programma. De euro noteerde dinsdag 0,2 procent hoger op 1,0743 dollar. De Europese munt noteerde 0,4 procent hoger op 0,8766 Britse pond. Het Britse pond daalde 0,2 procent tot 1,2256 dollar. De Australische dollar daalde 0,5 procent naar 0,6679 Australische dollar. Bron: ABM Financial News

