Beursblik: Fed zal rente met 25 basispunten verhogen

(ABM FN-Dow Jones) De Federal Reserve verhoogt de belangrijkste rente komende woensdag vermoedelijk met 25 basispunten, naar een bandbreedte van 4,75 tot 5,00 procent. Dit is de verwachting van de markt voorafgaand aan het rentebesluit.

"De Fed staat voor precies hetzelfde dilemma als de Europese Centrale bank afgelopen week, namelijk de keuze tussen inflatiebestrijding en het vermijden van onrust op de financiële markten", aldus econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen.

"We verwachten dat de Fed uiteindelijk kiest voor een middenweg. Ja, de rente zal omhoog gaan. Maar nee, dat zal niet gebeuren met 50 basispunten. Iets wat Fed-voorzitter Jerome Powell nog maar een tiental dagen geleden niet uitsloot op basis van de degelijke economische cijfers", aldus de econoom.

Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets zou een renteverlaging, die sommigen in de markt verwachten, een overdreven reactie zijn. "Het zou het signaal afgeven dat er een groter probleem is, wat de markten zou kunnen afschrikken", aldus Hewson, die een verhoging van 25 basispunten het meest waarschijnlijk acht.

Volgens de marktanalist van CMC koelt de inflatie weliswaar af, maar blijft de kerninflatie hardnekkig. Door de recente marktturbulentie en problemen bij Silicon Valley Bank, First Republic en andere regionale banken, is de volatiliteit toegenomen en prijst de markt zelfs renteverlagingen in, later in het jaar.

"Als de inflatie hardnekkig blijft, dan zijn renteverlagingen op korte termijn zeer onwaarschijnlijk, omdat de Fed er naar streeft om de inflatie omlaag te krijgen tot rond hun doelstelling van 2 procent", aldus Hewson. "Dat lijken de markten nog niet te accepteren."

Economen van ING rekenen voor woensdag op een renteverhoging van maximaal 25 basispunten, maar sluiten niet uit dat de Fed niets doet.

"De meest voorzichtige handelwijze zou volgens ons zijn een pauze in te lassen om de schade te beoordelen en daarbij ruimte laten voor een mogelijke herstart als de gevolgen [van de bankencrisis] beperkt zijn en de bezorgdheid over de inflatie aanhoudt", aldus ING.

"Wij vermoeden dat de Fed haar vertrouwen in het financiële stelsel zal willen uitdrukken en één manier om dat te doen is door de rente met 25 basispunten te verhogen en in haar prognoses aan te geven dat de federal funds rate in 2023 hoger uit zal komen dan waar de markt nu op rekent", aldus de economen.

Aandacht voor dot plot

Veel aandacht zal woensdag uitgaan naar de renteprognoses van de Fed, oftewel de "dot plot", en de vraag hoeveel renteverhogingen dit jaar waarschijnlijk zijn. In december rekenden de beleidsmakers van de centrale bank nog op een rente van gemiddeld 5,10 procent in 2023 en van 4,10 procent in 2024.

Bank of America verwacht inmiddels een piekrente van 5,25 tot 5,50 procent, een milde recessie in de VS vanaf het derde kwartaal en renteverlagingen tegen het eind van het jaar.

De Federal Reserve maakt zijn rentebesluit woensdagavond om 19:00 uur bekend, samen met een nieuwe dot plot en actuele economische ramingen. Om 19:30 uur geeft voorzitter Jerome Powell een toelichting.