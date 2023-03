AEX overtuigend hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste dinsdagochtend overtuigend hoger. Rond de klok van half 11 won de AEX 1,3 procent op 738,72 punten.

"Of de rust op de markt nu echt is teruggekeerd, hangt af van de uitkomst van de beleidsvergadering van de Amerikaanse centrale bank morgenavond en de ontwikkelingen in de financiële sector", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

De grootse zorgen over het besmettingsgevaar in de bankensector lijken volgens Wiersma evenwel verdwenen. "En dat vinden wij terecht. De oorzaak van de in problemen geraakte banken is van een heel andere orde dan die tijdens de financiële crisis", aldus de expert van ING. "En met de huidige waarderingen dienen zich ook weer kansen aan, in een geplaagde sector."

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets ziet dat beleggers erg verdeeld zijn over de plannen van de Federal Reserve. De markt acht zowel een renteverhoging als een -verlaging met 25 basispunten mogelijk. Ook kan de Fed morgen besluiten de rentes ongemoeid te laten.

De CME FedWatch Tool laat zien dat 83,4 procent van de markt rekent op een renteverhoging met 25 basispunten. En 16,6 procent verwacht dat de rente op 4,50 tot 4,75 procent blijft.

Hewson denkt dat de Fed de rente met 25 basispunten zal verhogen. "Anders loopt de Fed het risico dat het de boodschap afgeeft dat het zich meer zorgen maakt over de financiële stabiliteit dan over de inflatie." Een renteverlaging is volgens Hewson al helemaal af te raden.

Hoewel het beeld op de beurzen momenteel positief is, waarschuwt CMC dat het sentiment kwetsbaar zal zijn tot aan het rentebesluit van de Fed op woensdagavond. Ook rentebesluiten van de Zwitserse centrale bank en de Bank of England op donderdag worden nauwlettend in de gaten gehouden.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0739.

De Amerikaanse olie-future klom maandagavond 1,3 procent tot 67,64 dollar per vat. Vanochtend steeg de future met ruim een procent verder.

Stijgers en dalers

Onder de volledig groengekleurde hoofdaandelen wonnen de financiële waarden ABN AMRO, ING en Aegon tot vier procent. Adyen schreef 2,2 procent bij. Wolters Kluwer hield met een plus van 0,3 procent de winsten beperkt.

In de AMX wonnen Allfunds en AMG tot 3,6 procent.

In de AScX steeg Ordina met liefst 23 procent tot 5,88 euro. Ordina bereikte een akkoord over een overname voor 5,75 euro per aandeel, ex dividend. Het bod is hoger dan verwacht, zo oordeelde ING.