Beursblik: bod op Ordina beter dan verwacht

Beeld: Ordina

(ABM FN-Dow Jones) Het bod van Sopra Steria op Ordina is beter dan verwacht. Dit stellen analisten van ING dinsdag. Ordina ontving een bod van 5,75 euro per aandeel exclusief het dividend van 0,395 euro per aandeel, waarmee het totale bod op 6,145 euro per aandeel uitkomt. ING ging na de bekendmaking vorige week van de overnameinteresse van diverse partijen in Ordina uit van een bandbreedte van 5,01 tot 5,65 euro per aandeel exclusief dividend. De bank verwacht geen mededingingsbezwaren. Met de aanbeveling van het bod door de besturen van beide bedrijven, acht ING de kans van slagen van het bod groot. Ook omdat grootaandeelhouders Teslin en Mont Cervin, goed voor een gezamenlijk belang van 26 procent, de overname ook steunen. De kans op een concurrerend bod acht de bank niet waarschijnlijk, omdat het liggende bod al genereus is en een tweede bod vriendelijk van aard moet zijn, omdat Ordina opereert in een sector waarin volgens ING alles om mensen draait. Daarbij is Sopra een strategische koper die synergievoordelen kan halen. Bron: ABM Financial News

