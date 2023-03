Beursblik: ING verhoogt koersdoel Basic-Fit Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft dinsdag het koersdoel voor Basic-Fit verhoogd van 46,00 naar 48,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Het koersdoel ging omhoog, omdat ING rekening houdt met lagere investeringen in de uitbreiding van het clubnetwerk en lagere onderhoudskosten per club. ING hield de winsttaxaties voor 2023 ongewijzigd, maar merkte wel op dat er een kans is dat de resultaten minstens 10 procent hoger uitvallen dan waar de bank momenteel rekening mee houdt. In 2024 zal Basic-Fit profiteren van lagere energieprijzen, energiebesparingen en prijsverhogingen. De analisten vinden verder dat de balans veilig is op basis van de huidige liquiditeiten. In de eerste jaarhelft zal de fitnessketen wel aanlopen tegen een moeilijke vergelijkingsbasis, maar na deze zes maanden kan het winstmomentum aantrekken, aldus ING. De analisten zien dat er nog veel shortposities in het aandeel zitten. Als de koers, zoals ING verwacht, oploopt, dan zullen deze posities moeten worden gesloten, en zo voor een aanjager zorgen. Het aandeel Basic-Fit steeg dinsdagochtend met 1,4 procent tot 35,26 euro. Bron: ABM Financial News

