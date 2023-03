AEX start handelsdag vermoedelijk in het groen

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs maakt zich dinsdag op voor een hogere opening. Futures op de AEX index wijzen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van driekwart procent.

Maandag startte de AEX de handelsweek al met een winst van krap een procent op een slotstand van 729,05 punten. Daar leek het aanvankelijk echter niet op.

Zorgen over de bankensector leidden maandag tot een paniekerige start van de handelsweek, nadat UBS in het weekend halsoverkop Credit Suisse van een ondergang moest redden en aandeelhouders in de Zwitserse bank hun investeringen grotendeels zagen verdampen, net als houders van achtergestelde obligaties. ING noteerde kort na de openingsbel zelfs bijna 10 procent lager.

Daarna drong het besef door dat de implosie van Credit Suisse een geïsoleerd geval kan zijn geweest en dat centrale banken paraat staan om besmetting te voorkomen. De markten herstelden vervolgens juist onder aanvoering van financials.

Afgelopen weekend kondigden de Federal Reserve en vijf andere grote centrale banken aan stappen te ondernemen om ervoor te zorgen dat Amerikaanse dollars gemakkelijk toegankelijk blijven in het mondiale financiële systeem.

Op Wall Street sloot hoofdgraadmeter S&P 500 maandagavond krap een procent hoger. Beleggers wachten nu op het rentebesluit van de Federal Reserve.

"De vrees voor de Amerikaanse bankensector en de economie in het algemeen heeft er zelfs toe geleid dat sommigen suggereren dat de Fed de rente woensdag zal handhaven of zelfs zal verlagen. Een renteverlaging zou echter een overdreven reactie zijn. Het zou het signaal afgeven dat er een groter probleem is, wat de markten zou kunnen afschrikken", denkt marktanalist Michael Hewson van CMC Markets, die een verhoging van 25 basispunten het meest waarschijnlijke scenario acht.

In Azië, waar de beurs in Tokio de deuren gesloten hield vanwege een feestdag, is de opluchting vanochtend voelbaar en de hoofdindices noteren eensgezind in het groen. De winsten blijven wel beperkt tot maximaal een procent.

De Amerikaanse olie-future klom maandagavond 1,3 procent op 67,64 dollar per vat. Vanochtend daalt de future evenwel met een procent. Zowel WTI als Brent eindigden vrijdag op hun laagste niveau sinds december 2021.

Toch blijft een "bredere economische zwakte in beeld voor de oliemarkten, nu de economische groeiverwachtingen omlaag gaan door de vrees voor een haperende financiële sector", aldus Robbie Fraser van Schneider Electric.

"Dat wordt nog verergerd door een [olie]markt die niet in balans is, met een overaanbod", volgens de marktanalist.

Bedrijfsnieuws

Ordina bereikte overeenstemming met het Franse Sopra Steria over een bod op Ordina van 5,75 euro per aandeel. Dit maakten beide ondernemingen vanochtend bekend, nadat Ordina vorige week al aangaf dat er van verschillende kanten interesse was getoond voor een overname van de IT-specialist.

Galapagos verhoogde zijn kapitaal met de uitgifte van 61.560 nieuwe aandelen. De emissie is goed voor een verhoging van het uitstaande kapitaal met 1.769.850,00 miljoen euro.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 won maandag 0,9 procent op 3.951,57 punten, de Dow Jones index steeg 1,2 procent op 32.244,58 punten en de Nasdaq sloot 0,4 procent hoger op 11.675,54 punten.