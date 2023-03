RWE verwacht druk op resultaten in 2023 Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) RWE verwacht dat de resultaten in 2023 onder druk zullen staan ten opzichte van een jaar eerder, maar het dividend moet wel omhoog. Dit meldde de Duitse energiegigant dinsdagochtend. RWE verwacht dit jaar een aangepaste nettowinst van 2,2 tot 2,7 miljard euro. De EBITDA moet uitkomen tussen de 5,8 en 6,4 miljard euro en de aangepaste EBIT tussen de 3,6 en 4,2 miljard euro. RWE wil wel het dividend verhogen tot 1,00 euro per aandeel. Dit was over 2022 nog 0,90 euro. Het bedrijf bevestigde nogmaals dat de operationele activiteiten vorig jaar de verwachtingen overtroffen, dankzij goede resultaten in de divisie hydro-biomassa-gas, een sterk aanbod en meevallende resultaten uit handel. Bron: ABM Financial News

