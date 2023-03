Sopra Steria doet bod van €5,75 p/a op Ordina Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Ordina

(ABM FN-Dow Jones) Ordina heeft een overeenstemming bereikt met het Franse Sopra Steria over een bod op Ordina van 5,75 euro per aandeel.

Dit maakten beide ondernemingen dinsdag bekend, nadat Ordina vorige week al aangaf dat er van verschillende kanten interesse was getoond voor een overname van de IT-specialist.



Sopra doet het bod in contanten en is exclusief dividend. Ordina beveelt het bod aan bij aandeelhouders.



Het bod impliceert een premie van 36 procent ten opzichte van de slotkoers van 14 maart van dit jaar en is goed voor een totale waarde van circa 518 miljoen euro. Aandeelhouders Teslin Participates Cooperatief en Mont Cervin, die volgens het persbericht samen goed zijn voor een belang van ongeveer 26 procent in Ordina, hebben zich al achter het bod geschaard. De zittende CEO Jo Maes van Ordina wordt verantwoordelijk voor de gecombineerde Benelux-activiteiten. Mocht Ordina ondertussen een concurrerend bod van een andere partij ontvangen en daarop ingaan, dan is Ordina verplicht tot de betaling van 5,2 miljoen euro aan Sopra Steria. Sopra Steria, dat een hoofdkantoor heeft in Parijs, draaide in 2022 een omzet van ongeveer 5,1 miljard euro. Beide bedrijven streven naar een afronding van de transactie in de tweede helft van 2023.



Het aandeel Ordina sloot maandag op een groen Damrak op 4,78 euro. Bron: ABM Financial News

