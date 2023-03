Reserve Bank of Australia bereid tot pauze in renteverhogingen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Reserve Bank of Australia is bereid een pauze in te lassen in het verhogen van de rentes om meer tijd te nemen in het beoordelen van de Australische economie. Dit bleek dinsdag uit de notulen die begin deze maand werden opgemaakt tijdens de meest recente monetaire vergadering van de centrale bank. Hoe lang deze pauze duurt laat de bank onder andere afhangen van macro-economische cijfers. Dinsdag bleek het monetaire beleidsorgaan de nodige onzekerheden in de economie waar te nemen. Met name de toekomstige consumptiebestedingen geven de bank een aanhoudende reden tot zorg. De detailhandel rapporteerde onderwijl een kleine omzetgroei. Daarnaast is de voor Australië relatief belangrijke economie van China nog maar net weer op gang gekomen, na opheffing van de coronarestricties door Beijing. Op 7 maart verhoogde de RBA de rente nog met 25 basispunten naar 3,60 procent, de vijfde achtereenvolgende keer dat de rente met een dergelijke stap werd verhoogd vanwege de hoge inflatie. De bank stelde toen dat meer renteverhogingen nodig zijn. In de notulen bleef de bank gecommitteerd aan de doelstelling de inflatie terug te dringen naar 2 tot 3 procent. Begin maart verwachtte de RBA dat een inflatie van 3 procent halverwege 2025 in beeld moet zijn. De RBA komt dinsdag 4 april opnieuw met een rentebesluit. De Australische dollar daalde dinsdag 0,4 procent naar 0,6689 Amerikaanse dollar. Bron: ABM Financial News

