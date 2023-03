Galapagos verhoogt kapitaal Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Galapagos

(ABM FN-Dow Jones) Galapagos heeft zijn kapitaal verhoogd met de uitgifte van 61.560 nieuwe aandelen. Dit maakte het farmabedrijf maandagavond bekend. De emissie is goed voor een verhoging van het uitstaande kapitaal met 1.769.850,00 miljoen euro. Het zogeheten maatschappelijk kapitaal van het bedrijf komt hiermee uit op ruim 356,44 miljoen euro en het aantal uitstaande aandelen met stemrecht op bijna 65,9 miljoen. Bron: ABM Financial News

Bron: ABM Financial News