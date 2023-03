Wall Street sluit hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn maandag hoger geëindigd. De S&P 500 won 0,9 procent op 3.951,57 punten, de Dow Jones index steeg 1,2 procent op 32.244,58 punten en de Nasdaq sloot 0,4 procent hoger op 11.675,54 punten.



Beleggers reageerden positief nadat het Zwitserse UBS het afgelopen weekeinde een akkoord bereikte om sectorgenoot Credit Suisse over te nemen. UBS stemde er zondag mee in om de noodlijdende bank over te nemen voor circa 3 miljard Zwitserse frank.



Ook kondigden de Federal Reserve en vijf andere grote centrale banken aan stappen te ondernemen om ervoor te zorgen dat Amerikaanse dollars gemakkelijk toegankelijk blijven in het mondiale financiële systeem.



"De volatiliteit zal deze week waarschijnlijk aanhouden, terwijl bredere zorgen op de financiële markten waarschijnlijk op de voorgrond zullen blijven staan", aldus ING.



Beleggers wachten nu op het rentebesluit van de Federal Reserve.



"De vrees voor de Amerikaanse bankensector en de economie in het algemeen heeft er zelfs toe geleid dat sommigen suggereren dat de Fed de rente woensdag zal handhaven of zelfs zal verlagen. Een renteverlaging zou een overdreven reactie zijn. Het zou het signaal afgeven dat er een groter probleem is, wat de markten zou kunnen afschrikken", denkt marktanalist Michael Hewson van CMC Markets, die een verhoging van 25 basispunten het meest waarschijnlijk acht.



Op macro-economisch vlak was het maandag rustig. De euro/dollar handelde maandagavond op 1,720. De olieprijs is maandag na een late opleving gestegen. Bij een settlement van 67,64 dollar werd een vat West Texas Intermediate uiteindelijk 1,3 procent duurder.



Bedrijfsnieuws



Amazon.com gaat 9.000 extra banen schrappen, nadat het begin dit jaar al bekendmaakte 18.000 banen te schrappen. Het aandeel daalde 1,3 procent.



Flagstar Bank stemde zondag in met de overname van een groot deel van wat ooit Signature Bank was. Vanaf maandag opereren de 40 vestigingen van Signature Bank onder toeziend oog van Flagstar Bank. De aandelen van New York Community Bancorp, het moederbedrijf van Flagstar Bank, stegen maandag 31,6 procent.



First Republic Bank verloor opnieuw zo'n 24 procent, nadat S&P Global de regionale geldschieter naar junkstatus degradeerde.



Aandelen van grootbanken als Morgan Stanley, JPMorgan Chase, Citigroup en Bank of America sloten verdeeld.



Foot Locker verloor zo'n 6 procent. De schoenenretailer rapporteerde beter dan verwachte resultaten, maar zei een daling van de omzet te voorzien.



Sangamo Therapeutics zei dat Novartis en Biogen de samenwerking en licentieovereenkomsten met het biotechnologiebedrijf hebben beëindigd. Het aandeel eindigde 4 procent lager.



Credit Suisse, dat tevens in de VS is genoteerd, daalde maandag zo'n 56 procent in New York. De Amerikaanse notering van UBS won ruim 3 procent.

Bron: ABM Financial News