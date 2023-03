Beursblik: S&P verlaagt outlook UBS Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) S&P Global Ratings heeft de outlook van UBS maandag verlaagd naar negatief met een ongewijzigde A- rating. De kredietbeoordelaar verwacht dat de integratie van grote delen van de investeringsbankactiviteiten van Credit Suisse een materieel uitvoeringsrisico met zich meebrengt. "Wij geloven dat het management van UBS de integratie van Credit Suisse voorzichtig zal uitvoeren. Dankzij de zeer hoge financiële buffers als gevolg van de transactie en de massale liquiditeitssteun van de Zwitserse centrale bank zien wij voldoende buffers om opkomende risico's effectief te beperken", aldus S&P in een verklaring. Gezien de omvang en het zwakkere kredietprofiel van Credit Suisse en de complexiteit van de afbouw van een groot deel van zijn investeringsbankactiviteiten, bestaat echter het risico dat de gecombineerde groep zijn concurrentiepositie verzwakt of financiële doelstellingen niet haalt als gevolg van herstructurerings- of proceskosten, die volgens S&P aanzienlijk kunnen zijn. "In ons basisscenario verwachten wij al klantenverloop bij de gecombineerde entiteit, met name op het gebied van vermogensbeheer en Zwitsers bankieren, waar beide entiteiten aanzienlijke overlappingen hebben", aldus S&P. Bron: ABM Financial News

