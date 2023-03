Europese beurzen sluiten hoger

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn maandag hoger geëindigd waarbij bankaandelen in de middaghandel wisten op te krabbelen. De Stoxx Europe 600 index won 1,0 procent met een slot van 440,60 punten. De Duitse DAX liet een winst optekenen van 1,1 procent op 14.933,38 punten. De Franse CAC 40 steeg 1,3 procent bij een stand van 7.013,14 punten. De Britse FTSE sloot 1,0 procent hoger op 7.403,85 punten.

Beleggers konden maandag reageren op het nieuws van dit weekend dat UBS het noodlijdende Credit Suisse overneemt voor circa 3 miljard Zwitserse frank.

"Na de slechtste week voor Europese beurzen dit jaar, lijkt de volatiliteit deze week aan te houden nu het lot van Credit Suisse eindelijk lijkt bezegeld", zei analist Michael Hewson van CMC Markets.

"In Europa lijkt het risico van een potentiële depositovlucht uit banken kleiner dan in de VS, terwijl de bankbalansen conservatiever zijn beheerd. Vanuit zowel krediet- als aandelenoogpunt zijn wij positief over de Europese banken. Wij menen dat de fundamenten voor de Europese financiële sector sterk zijn en zien weinig risico op besmetting door de situatie bij Credit Suisse", zei Chris Iggo van AXA Investment.

Op macro-economisch vlak werd maandag bekend dat de producentenprijzen in Duitsland in februari op maandbasis daalden met 0,3 procent. Op jaarbasis was sprake van een stijging met 15,8 procent, hetgeen een stuk minder is dan in de voorgaande maanden.

De export in de eurozone steeg in januari op jaarbasis met 11 procent, terwijl de import met 10 procent toenam, wat resulteerde in een stijging van het tekort op de handelsbalans tot 30,6 miljard euro.

De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,0717. WTI-olie werd een procent goedkoper.

Bedrijfsnieuws

In Zwitserland sloot UBS maandag toch 1,3 procent hoger na een daling eerder op de dag. Credit Suisse verloor 55,7 procent op 0,82 Zwitserse frank. UBS betaalt 0,76 frank per aandeel.

De overname van Credit Suisse door UBS neemt directe risico's voor de bankensector weg, maar roept ook vragen op, volgens zakenbank Jefferies. De belangrijkste vragen zijn waarom aandeelhouders van UBS geen toestemming is gevraagd en waarom houders van alternatieve Tier 1-obligaties (AT1's of coco's) alles kwijt zijn, terwijl aandeelhouders nog wel iets overhouden. Volgens Jefferies wijkt dat af van de gebruikelijke gang van zaken waarin aandeelhouders als eerste risico lopen.

In Amsterdam won ABN AMRO 1,5 procent, terwijl ING uiteindelijk 0,7 procent daalde. KBC steeg in Brussel 1,7 procent.

In Parijs verloor Société Générale 0,8 procent, BNP Paribas won uiteindelijk 1,7 procent, terwijl Crédit Agricole 0,7 procent hoger eindigde.

In Frankfurt daalde Commerzbank 3,5 procent, terwijl Deutsche Bank op het slot slechts 0,4 procent zag verdampen.

Barclays daalde in Londen 2,3 procent, HSBC verloor 0,1 procent en Lloyds sloot 0,3 procent lager.

Wall Street

Rond het slot in Europa noteerden de Amerikaanse beurzen verdeeld.