China laat weer nieuwe videogames toe - media Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) China heeft toestemming verleend om 27 buitenlandse videogames op de markt toe te laten. Dit meldde persbureau Reuters maandag. Volgens Reuters zit daar tenminste ook één game van Tencent bij, namelijk ‘Merge Mansion’. Het is de tweede keer in lange tijd dat de Chinese toezichthouder weer buitenlandse videogames toestaat. De vorige keer dat er groen licht werd gegeven, was eind december. Toen werden er 84 games toegelaten, waarvan 44 buitenlandse titels. Daarvoor werd er anderhalf jaar geen enkele game goedgekeurd. De Chinese autoriteiten deden dit om gameverslaving, vooral onder minderjarigen, tegen te gaan. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.