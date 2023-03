Amazon schrapt 9.000 extra banen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Amazon.com gaat 9.000 extra banen schrappen, nadat het begin dit jaar al bekendmaakte 18.000 banen te schrappen. Dit meldde de Amerikaanse e-commerce reus maandagmiddag. "Gezien de onzekere economie waarin we ons bevinden, en de onzekerheid die bestaat in de nabije toekomst, hebben we ervoor gekozen om onze kosten en personeelsbestand meer te stroomlijnen," zei CEO Andy Jassy in een verklaring. Volgens Amazon zijn de 9.000 extra ontslagen niet eerder aangekondigd, omdat sommige teams nog niet klaar waren met de evaluaties die bepaalden welke functies moesten worden geschrapt. Amazon is het laatste techbedrijf dat opnieuw banen schrapt. Vorige week maakte Facebook-moeder Meta bekend dat het de komende maanden ongeveer 10.000 banen gaat schrappen, de tweede golf van massaontslagen bij het social mediabedrijf. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.