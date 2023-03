Obligatie: blootstelling Nederlandse financials aan Credit Suisse lijkt beperkt

(ABM FN-Dow Jones) Afgelopen weekend is Credit Suisse overgenomen door landgenoot UBS, in een door de autoriteiten geleid proces. Dit roept de vraag op in hoeverre Nederlandse financials blootstelling hebben aan de probleembank en dan vooral aan de AT1-obligaties die zijn afgewaardeerd naar nul.

Aandeelhouders van Credit Suisse ontvangen voor 22,48 aandelen één aandeel UBS, ofwel 0,76 frank per aandeel Credit Suisse. Omgerekend wordt Credit Suisse zo op 3 miljard frank gewaardeerd.

Opvallend is dat aandeelhouders wel nog iets ontvangen na de overname door UBS, maar dat houders van alternatieve Tier 1-obligaties, ook wel CoCo's, alles kwijt zijn.

Volgens zakenbank Jefferies wijkt dat af van de gebruikelijke gang van zaken waarin aandeelhouders als eerste risico lopen.

Deze gang van zaken behoort inderdaad tot de mogelijkheden bij de Zwitserse AT1-obligaties, maar in de eurozone is dat niet het geval, stelden analisten van Rabobank tegenover ABM Financial News. De Nederlandse bank zag de euro weer wat herstellen nadat de EBA beleggers op dat punt geruststelde.

De CoCo's zijn achtergestelde obligaties die banken mogen rekenen tot hun kernkapitaal. "Risicovolle obligaties dus, die in tijden van stress als kapitaalbuffer dienen om risico op te vangen. Net als aandelen. Punt is echter dat in het geval van Credit Suisse die aandelen blijkbaar wél nog enige waarde behouden en de CoCo's niet. Dat is voor obligatiebeleggers schrikken", aldus hoofdeconoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen.

In een ruimere context roept dit volgens hem de vraag op wat dit zal betekenen voor de financieringsvoorwaarden van banken in het algemeen. "Gaat financiering meer kosten omdat beleggers een bijkomende risicopremie eisen?"

De blootstelling van Aegon aan AT1-obligaties van Credit Suisse is 3 miljoen euro. 'Verwaarloosbaar", aldus een zegsman van de verzekeraar tegen ABM Financial News.

Sectorgenoot NN Group merkte op dat aan het einde van 2022 de totale blootstelling aan financials "beperkt" was. En de blootstelling aan AT1's van financiële instelling is "verwaarloosbaar", aldus een woordvoerder van NN. "En we hebben geen blootstelling aan AT1's van Credit Suisse". Wel is er een beperkte blootstelling aan Credit Suisse als onderdeel van het cashmanagement van de verzekeraar en de asset allocatie aan financials.

ABN AMRO gaf maandagmiddag aan geen blootstelling aan AT1's van andere banken te hebben, ook niet van Credit Suisse. |We houden de situatie natuurlijk nauwkeurig in de gaten en we zien geen ongebruikelijk gedrag bij onze klanten", aldus de bank tegen ABM Financial News.

ING wijst er na vragen op dat het beleid van de bank is om geen uitspraken te doen over de blootstelling aan individuele partijen.