Wall Street koerst af op licht lagere opening

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stevenen maandag af op een fractioneel lagere opening. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden ruim een half uur voor de openingsbel tot 0,1 procent in het rood. Beleggers vluchten maandag richting 'veilige havens', nadat het Zwitserse UBS het afgelopen weekeinde een akkoord bereikte om Credit Suisse over te nemen. UBS stemde er zondag mee in om de noodlijdende bank over te nemen voor circa 3 miljard Zwitserse frank.



Op zondag kondigden de Federal Reserve en vijf andere grote centrale banken aan stappen te ondernemen om ervoor te zorgen dat Amerikaanse dollars gemakkelijk toegankelijk blijven in het mondiale financiële systeem. "De volatiliteit zal deze week waarschijnlijk aanhouden, terwijl bredere zorgen op de financiële markten waarschijnlijk op de voorgrond zullen blijven staan", aldus ING. Op macro-economisch vlak staan maandag in de VS geen publicaties geagendeerd. De euro/dollar noteerde op 1,0713. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0695 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,0666 op de borden. Olie werd maandag tot 1,1 procent goedkoper. Bedrijfsnieuws Flagstar Bank stemde zondag in met de overname van een groot deel van wat ooit Signature Bank was. Vanaf maandag opereren de 40 vestigingen van Signature Bank onder toeziend oog van Flagstar Bank. De aandelen van New York Community Bankcorp, het moederbedrijf van Flagstar Bank, stegen voorbeurs met 10,5 procent. First Republic Bank verloor voorbeurs 18,5 procent, nadat S&P Global de regionale geldschieter naar junkstatus degradeerde. FootLocker steeg voorbeurs 1,5 procent. De schoenenretailer rapporteerde beter dan verwachte resultaten, maar zei een daling van de omzet te voorzien. Sangamo Therapeutics zei dat Novartis en Biogen de samenwerking en licentieovereenkomsten met het biotechnologiebedrijf hebben beëindigd. Het aandeel noteerde voorbeurs 8,0 procent lager. Credit Suisse, dat tevens in de VS is genoteerd, daalde voorbeurs bijna 60 procent. Slotstanden De toonaangevende S&P 500 index sloot vrijdag 1,1 procent lager op 3.916,64 punten. De Dow Jones index eindigde 1,2 procent in het rood op 31.861,98 punten en technologiebeurs Nasdaq daalde 0,7 procent tot 11.360,51 punten. Bron: ABM Financial News

