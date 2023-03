Valuta: euro stoicijns na redding Credit Suisse

(ABM FN-Dow Jones) De euro reageert maandag terughoudend op de noodfusie van Credit Suisse met UBS in Zwitserland, na een geruststellend bericht van de Europese bankentoezichthouder EBA, maar de onrust is nog lang niet verdwenen. Dat stelde Rabobank maandag in een commentaar.

De euro ging hoger het weekend in en kwam er wat lager weer uit, maar de beweging was eigenlijk beperkt, gezien de grote ingreep in de bankenwereld, waarbij onder andere houders van diep achtergestelde AT1-obligaties van Credit Suiise hun geld kwijtraakten.

De euro stond 0,2 procent hoger op 1,0698 dollar.

"Ik had eigenlijk een grotere reactie in de euro/dollar verwacht", zei marktanalist Stefan Koopman van Rabobank.

De 'wipe-out' van de AT1-obligaties, in een vorige crisisperiode ook nog wel aangeduid als coco's, riep vragen op, omdat de gebruikelijke hiërarchie is dat dit soort obligaties pas worden afgeschreven nadat eerst de aandelen geheel waardeloos zijn geworden, zoals bij een faillissement gebruikelijk is. In dit geval bleef er voor de aandeelhouders nog een klein bedragje over, namelijk de drie miljard Zwitserse frank die UBS betaalt als overnamesom, wat overigens niet meer dan enkele procenten is van de aandelenkoers van enkele weken geleden.

Deze gang van zaken behoort inderdaad tot de mogelijkheden bij de Zwitserse AT1-obligaties, maar in de eurozone is dat niet het geval, stelde Koopman van Rabobank. Hij zag de euro weer wat herstellen nadat de EBA beleggers op dat punt geruststelde.

Ook in de rendementen op de obligaties leidde dit uitspraak tot normalisatie. "Hoewel er nog wel een gevoel is dat de regels niet altijd gevolgd zullen worden als het erop aankomt", volgens de analist.

"Het lijkt erop dat beleggers in banken van de ergste schrik zijn bekomen", aldus Koopman. "De focus is nu weer op mogelijk slecht nieuws over andere banken die in de problemen kunnen raken." De kans is groot dat de paniek dan weer toeslaat. "De trend is toch dat men eerst verkoopt en dan pas vragen stelt."

In dat geval zal dit doorgaans leiden tot een sterkere dollar, wat meestal gebeurt als beleggers risicomijdender worden. Dat zal ook het geval zijn als een Amerikaanse bank als volgende in de problemen zou komen, denkt Koopman.

Verder blijft het nu spannend wat de Fed en de Bank of England gaan doen met de rente later deze week, als de twee centrale banken vergaderen. Rabobank verwacht nog steeds een verhoging met 25 basispunten, maar de markt is hier nu een stuk onzekerder over geworden. "Idealiter moeten de centrale banken de onrust bedwingen met andere maatregelen zoals rond liquiditeit, en zou dit de niet monetaire lijn moeten veranderen. Maar het kan gebeuren dat de situatie rond de stabiliteit zo onrustig is, dat de renteverhoging niet doorgaat. Voor de Fed lijkt er nog een meerderheid te geloven in een verhoging, en voor de Bank of England is dit nu een dubbeltje op zijn kant", zegt Koopman, kijkend naar de koersen.