Europese beurzen op kleine winsten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden maandag rond het middaguur overwegend hoger, hoewel de plussen relatief bescheiden zijn.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,1 procent tot 436,82 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,5 procent op 14.834,32 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,4 procent op 6.957,14 punten. De Britse FTSE 100 noteerde 0,1 procent hoger op 7.344,39 punten.

De start vanochtend was nog negatief, nadat UBS zondag onder toezicht van de Zwitserse autoriteiten een deal sloot om het in problemen geraakte Credit Suisse over te nemen.

UBS betaalt circa 3 miljard frank voor Credit Suisse.



Zondag kondigden de Federal Reserve en vijf andere grote centrale banken aan stappen te ondernemen om ervoor te zorgen dat er voldoende Amerikaanse dollar beschikbaar blijven in het mondiale financiële systeem.

Economen verwachten dat Amerikaanse banken de kredietvoorwaarden aanzienlijk zullen aanscherpen in reactie op de onrust, waardoor de kans groter wordt dat de economie in een recessie komt.

"Na de slechtste week voor Europese beurzen dit jaar, lijkt de volatiliteit deze week aan te houden nu het lot van Credit Suisse eindelijk lijkt bezegeld", zei analist Michael Hewson van CMC Markets.

Op macro-economisch vlak werd maandag bekend dat de producentenprijzen in Duitsland in februari op maandbasis daalden met 0,3 procent. Op jaarbasis was sprake van een stijging met 15,8 procent, hetgeen een stuk minder is dan in de voorgaande maanden.

De export in de eurozone steeg in januari op jaarbasis met 11 procent, terwijl de import met 10 procent toenam, wat resulteerde in een stijging van het tekort op de handelsbalans tot 30,6 miljard euro.

De euro/dollar noteerde op 1,0696. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0695 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,0666 op de borden.

Bedrijfsnieuws

In Zwitserland noteerde UBS noteerde maandag 5,5 procent lager. Credit Suisse verloor 60 op 0,74 Zwitserse frank. Dat is 2 cent minder dan UBS voor zijn rivaal betaalt.

In Amsterdam verloor ABN AMRO 1,1 procent, terwijl ING zelfs 5,7 procent daalde. KBC leverde in Brussel 1,3 procent in.

In Parijs verloor Société Générale 3,6 procent, BNP Paribas daalde 2,6 procent, terwijl Crédit Agricole 1,4 procent lager noteerde.

In Frankfurt daalde Commerzbank 3,5 procent, terwijl Deutsche Bank 1,6 procent zag verdampen.

Baclays daalde in Londen 2,7 procent, HSBC verloor 2,1 procent en Lloyds noteerde 1,2 procent lager.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan maandag een fractioneel hogere opening tegemoet.

De toonaangevende S&P 500 index sloot vrijdag 1,1 procent lager op 3.916,64 punten. De Dow Jones index eindigde 1,2 procent in het rood op 31.861,98 punten en technologiebeurs Nasdaq daalde 0,7 procent tot 11.360,51 punten.