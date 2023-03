Credit Suisse verhoogt koersdoel Adyen

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft maandag het koersdoel voor Adyen verhoogd van 1.650 naar 1.800 euro met een onveranderd koopadvies.

De zakenbank verhoogde zijn groeiramingen voor 2025 tot en met 2030 van 19 naar 21 procent gemiddeld per jaar.

De marges die Adyen op transacties neemt zullen geleidelijk blijven dalen, maar niet sneller dan in het verleden, zo stellen analisten van Credit Suisse.

Daarbij komt dat de nieuwe klanten gemiddeld steeds groter worden, waar de marges juist iets hoger zijn, wat compenseert voor de lagere marges bij de oudere klanten, van voor 2022.

Volgens de analisten Justin Forsythe en Timothy Chiodo stellen beleggers in Adyen vaak vragen of het betaalbedrijf geen last krijgt van concurrentie die de marges drukt.

Maar zij denken dat het andersom is. Adyen duwt de prijzen zelf omlaag, om schaalvoordelen door te geven aan klanten en zo sneller marktaandeel te winnen. In combinatie met een wereldwijd platform voor transactieverwerking dat leidend is, maakt Adyen het moeilijk voor concurrenten om te volgen.

De analisten denken dat er nog voldoende ‘ruimte’ voor Adyen is om te groeien. Ze denken dat Adyen in 2026 een marktaandeel van 15 procent zal hebben in de markt voor betaalautomaten, of 6 biljoen euro aan transactievolume.

Het aandeel Adyen noteerde maandag 0,8 procent hoger op 1.396 euro.