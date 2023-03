'Herschikking Wereldhave past binnen strategie' Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De nieuwe organisatiestructuur van Wereldhave is consistent met de doelen van de LifeCentral strategie en met de beoogde kostenbesparingen. Dit stelde ING maandag. Wereldhave integreert het management van de holding met het Nederlandse dochterbedrijf, om kosten te besparen nu de inflatie hoog is. Er komt een executive team met de CEO, CFO, CCO en COO en een managementteam waaraan zijn toegevoegd Doris Slegtenhorst als commercial director & head of development Nederland, Kim de Munnik als operations director Nederland, Katja Stello als chief marketing officer en Joost van der Zee als chief strategy officer. Alle wijzigingen zullen helpen om de algemene kosten met 5 tot 10 procent te verlagen dit jaar, merkte ING op. ING heeft een Houden advies op Wereldhave met een koersdoel van 14,50 euro. Bron: ABM Financial News

