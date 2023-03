AEX start handelsweek lager na overname Credit Suisse

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat maandag naar verwachting flink in het rood van start. Futures op de AEX index wijzen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van 1,8 procent. UBS bevestigde zondag dat het Credit Suisse overneemt.

Afgelopen week koerste de AEX op weekbasis al bijna drie procent lager op een slotstand van 722,43 punten, met financiële waarden als grootste verliezers. Op Wall Street wist hoofdgraadmeter S&P 500 onder aanvoering van techaandelen op weekbasis juist de weg omhoog te vinden, met een stijging van bijna anderhalf procent.

Vrijdag leek de AEX nog terrein goed te maken, nadat donderdagavond bekend werd dat de noodlijdende First Republic Bank een kapitaalinjectie had gekregen van 30 miljard dollar door elf grote Amerikaanse banken. Het optimisme bleek echter van korte duur.

First Republic sloot vrijdag in New York zelfs 33 procent lager en in de elektronische handel nabeurs kwam daar nog eens een daling van 15 procent bovenop. Europese bankaandelen en verzekeraars werden in de malaise meegetrokken.

Het probleem van volgens toezichthouders goed gekapitaliseerde banken is dat rekeninghouders met een druk op de knop hun liquiditeiten kunnen weghalen, waardoor een ‘selffulfilling prophecy’ kan ontstaan, indien geroepen wordt dat een bank kwetsbaar is.

Zondag werd bekend dat de Zwitserse bank UBS, geleid door de voormalige topman van ING Ralph Hamers, het noodlijdende Credit Suisse overneemt.

Aandeelhouders van Credit Suisse worden in aandelen UBS betaald en op basis van de slotkoers van vrijdag, wordt de overname gewaardeerd op 3 miljard Zwitserse frank, ofwel 0,76 frank per aandeel Credit Suisse.

Aandeelhouders zien door de overname hun investering grotendeels verdampen. Vrijdag sloot het aandeel Credit Suisse in Zurich op 1,86 frank, terwijl er begin vorige week nog een koers van 2,75 frank op de borden stond. Via een noodwet werden aandeelhouders van beide banken buitenspel gezet, waardoor geen toestemming voor de overname nodig was.

De Zwitserse centrale bank zal "substantieel extra liquiditeit" beschikbaar stellen, zo meldde Credit Suisse, dat eerder al 50 miljard frank kreeg toegezegd.

Zondag werd ook bekend dat de Federal Reserve, de Europese Centrale Bank, de Bank of England, de Bank of Japan, Bank of Canada en de Zwitserse centrale bank acties coördineren om de liquiditeitsverschaffing voor de Amerikaanse dollar te verbeteren via bestaande liquiditeit swapovereenkomsten, met het oog op de stress in het financiële systeem.

In Azië openden de beurzen vanochtend verdeeld om vervolgens toch flink weg te zakken. De Hang Seng index in Hongkong verliest zelfs meer dan dan drie procent, terwijl Sydney en Tokio tot anderhalf procent prijsgeven. Seoel en Shanghai noteren ongeveer een half procent lager. Het zijn vooral de financials die het weer moeilijk hebben.

Ook de olieprijs staat vanochtend onder druk met een daling voor de Amerikaanse oliefuture van twee procent op 65,37 dollar per vat.

Goud flirt ondertussen met zijn hoogste stand ooit, nipt onder de 2.000 dollar. "Handelaren geven momenteel de voorkeur aan een veilige haven, aangezien het besmettingsrisico [in de financiële sector] hoog is", aldus analist Naeem Aslam van Zayed Capital Markets.

Beleggers zullen deze week hun aandacht richten op het rentebesluit van de Federal Reserve, nadat de Europese Centrale Bank zich niet liet afleiden door de huidige onzekerheden in de financiële sector en de rente conform verwachting verhoogde.

"Nu de ECB de rente met 50 basispunten heeft verhoogd, is de kans groot dat de Fed [woensdag] hetzelfde gaat doen", aldus chief investment officer Naeem Aslam van Zaye Capital Markets.

Bedrijfsnieuws

Jefferies verhoogde het koersdoel voor JDE Peet's van 28,20 naar 29,75 euro bij handhaving van het Houden advies.

Wereldhave integreert per 1 april het managementteam van Wereldhave Holding en Wereldhave Nederland en voert kostenbesparingen door. Het vastgoedfonds mikt in 2023 op een verlaging van de algemene uitgaven met 5 tot 10 procent, ondanks de hoge inflatie, aldus topman Matthijs Storm.

ABN AMRO en ASR zijn per vandaag opgenomen in de AEX index. De AMX wordt naast Signify, dat uit de AEX valt, verder aangevuld met het nu nog lokaal genoteerde Allfunds en smallcap Van Lanschot Kempen. PostNL degradeert van de AMX naar de AScX.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index daalde vrijdag 1,1 procent tot 3.916,57 punten, de Dow Jones index verloor 1,2 procent op 31.861,12 punten en de Nasdaq sloot 0,7 procent lager op 11.630,51 punten.