'Historische noodfusie UBS en Credit Suisse roept vragen op'

(ABM FN-Dow Jones) De overname van Credit Suisse door UBS neemt directe risico's voor de bankensector weg, maar roept ook vragen op. Dit zegt zakenbank Jefferies maandag in een analistenrapport.

De belangrijkste vragen zijn waarom aandeelhouders van UBS geen toestemming is gevraagd en waarom houders van alternatieve Tier 1-obligaties (AT1's of coco's) alles kwijt zijn, terwijl aandeelhouders nog wel iets overhouden. Volgens Jefferies wijkt dat af van de gebruikelijke gang van zaken waarin aandeelhouders als eerste risico lopen.

UBS nam zondagavond Credit Suisse over in een transactie die geheel in aandelen wordt voldaan. Aandeelhouders van Credit Suisse krijgen voor 22,48 aandelen 1 aandeel UBS. Dit komt overeen met 0,76 Zwitserse frank per aandeel Credit Suisse en 3 miljard frank in totaal. De overnameprijs is 59 procent lager dan de slotkoers van vrijdag van 1,86 frank en waardeert Credit Suisse op 7 procent van de boekwaarde.

Belangrijk om te beseffen is volgens Jefferies dat de overname niet het initiatief was van UBS, maar van de Zwitserse autoriteiten, namelijk het ministerie van financiën, toezichthouder Finma en de centrale bank SNB. Voorzitter Colm Kelleher van UBS merkt op dat de overname aantrekkelijk is voor aandeelhouders van UBS, maar dat men goed moet beseffen dat het een noodredding betreft van Credit Suisse. "We hebben een transactie vormgegeven die de waarde behoudt die nog over is in het bedrijf, en ons neerwaartse risico beperkt."

Deze bescherming ter waarde van 25 miljard frank bestaat uit het afschrijven van 16 miljard frank aan AT1 en een overheidsgarantie ter waarde van 9 miljard frank, die beschikbaar komt als UBS zelf een verlies van 5 miljard frank heeft geboekt.

Aandeelhouders kunnen niet stemmen over de deal, die is beklonken met de relevante toezichthouders en autoriteiten. Daarvoor is een zogeheten 'notverordnung' afgegeven.

UBS rekent voor eind 2027 voor meer dan 8 miljard dollar aan jaarlijkse kostenbesparingen te kunnen doorvoeren, wat overeenkomt met ongeveer 45 procent van de onderliggende kostenbasis van Credit Suisse. Dit lijkt Jefferies een aannemelijk bedrag, hoewel dit ook ten koste zal gaan van de inkomsten.

De zakenbanken van UBS en Credit Suisse zouden samen goed zijn voor een kwart van de risicogewogen activa van de gefuseerde bank. Volgens Jefferies is dit 29 procent op basis van de gegevens van 2022. UBS zou ruim boven zijn kernkapitaalbuffer van 13 procent blijven. De nieuwe aandelen zouden de winst per aandeel voor UBS met 5 procent verwateren, omdat Credit Suisse momenteel overwegend verlieslatend is.

Jefferies concludeert dat er niet veel alternatieven waren. Een nationalisering van Credit Suisse, of een ontmanteling van de bank zouden de risico's voor de sector hebben vergroot. Het feit dat AT1-houders slechter af zijn dan de aandeelhouders is echter negatief voor de rest van deze markt, terwijl ook het voorbijgaan aan aandeelhouders als ongunstig kan worden beoordeeld. Voor UBS zou de deal op termijn positief moeten zijn, maar de bank zal hier de komende jaren de handen aan vol hebben en neemt een aanzienlijk uitvoeringsrisico, zal waarschijnlijk hogere kapitaaleisen kunnen verwachten en voorlopig geen eigen aandelen kunnen inkopen, aldus Jefferies.