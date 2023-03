Wereldhave schudt organisatie op en verlaagt kosten Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Wereldhave integreert per 1 april het managementteam van Wereldhave Holding en Wereldhave Nederland en voert kostenbesparingen door. Dit maakte het vastgoedfonds maandagochtend bekend. Wereldhave mikt in 2023 op een verlaging van de algemene uitgaven met 5 tot 10 procent, ondanks de hoge inflatie, aldus topman Matthijs Storm. Onderdeel van deze besparingen is het herschikken van het managementteam. Het nieuwe executive team zal bestaan uit CEO Matthijs Storm en CFO Dennis de Vreede. Pieter Polman wordt Chief Commercial Officer en Jean-Philippe Pinteaux Chief Operations Officer. Bron: ABM Financial News

