Beursblik: Jefferies verhoogt koersdoel JDE Peet’s Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft maandag het koersdoel voor JDE Peet's verhoogd van 28,20 naar 29,75 euro bij handhaving van het Houden advies. Analist Feng Zhang stelt dat 2023 veel kanten op kan gaan voor JDE, met een kans op positieve verrassingen als JDE concurrenten voor blijft op het moment dat deflatie intreedt. Maar het jaar zal uit twee delen bestaan, aldus Zhang, waarbij zwakke prestaties in de eerste helft de resultaten in de tweede helft teniet zullen doen. Voor de tweede helft rekent de zakenbank op een autonome winstgroei van 19 procent, na krimp in de eerste zes maanden. Jefferies ziet dan ook weinig opwaartse potentieel ten opzichte van de consensus op dit moment. Het aandeel JDE sloot vrijdag op 27,74 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.