UBS en Credit Suisse dichtbij overnamedeal

(ABM FN-Dow Jones) UBS nadert een deal om het noodlijdende Credit Suisse over te nemen, met mogelijk zondag nog witte rook. Dit meldde The Wall Street Journal zaterdagavond laat op basis van ingewijden, nadat de Financial Times eerder al berichtte over gesprekken tussen de twee banken.



Toezichthouders zouden bereid zijn om akkoord te gaan met een overname zonder de gebruikelijke stemming door de aandeelhouders. Dit om de verkoop te bespoedigen, aldus een van de bronnen.



Hoewel de besprekingen dit weekend vlot verlopen, zou een knelpunt kunnen zijn wie de aanzienlijke Zwitserse retailtak van Credit Suisse in handen krijgt, schreef The Wall Street Journal. Volgens analisten is deze tak alleen al 10 miljard dollar waard. Gecombineerd met de activiteiten van UBS zou dit een bankenreus in Zwitserland creëren met 30 procent van alle binnenlandse leningen en deposito's in bezit.



UBS heeft een geschatte marktkapitalisatie van circa 65 miljard dollar, Credit Suisse van 8 miljard dollar. Een fusie van de twee banken zou leiden tot aanzienlijke ontslagen. Credit Suisse beloofde eerder al 9.000 banen te schrappen.



Volgens The Wall Street Journal is het niet zeker dat er een deal komt en zou UBS niet de enige geïnteresseerde zijn, maar geeft Bern wel de voorkeur aan een binnenlandse oplossing. De Financial Times meldde zaterdag dat ook het Amerikaanse BlackRock interesse heeft om Credit Suisse over te nemen.



Credit Suisse kreeg afgelopen week liquiditeitssteun van 50 miljard frank van de Zwitserse Nationale Bank nadat de bezorgdheid over haar vooruitzichten was toegenomen.



Dat was echter niet voldoende om de daling van de aandelen of het verlies van bankdeposito's te stoppen, waardoor de centrale bank en de hoogste Zwitserse financiële toezichthouder zich genoodzaakt zagen gesprekken te voeren met UBS. Volgens een van de bronnen werd de urgentie van de toezichthouders ingegeven door de steeds slechtere vooruitzichten bij Credit Suisse. Volgens deze persoon had de bank vorige week te maken met een uitstroom van liefst 10 miljard frank.

