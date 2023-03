Uitgelicht: Ordina na jarenlange speculatie richting beursexit

(ABM FN-Dow Jones) Ordina meldde afgelopen woensdag in gesprek te zijn met meerdere partijen over een overname van het IT-bedrijf. Daarmee zou één van de laatste IT-dienstverleners van de Amsterdamse beurs verdwijnen.

Ordina zei dat het verschillende niet-bindende voorstellen heeft ontvangen die momenteel worden bestudeerd.

Onder leiding van de Belgische topman Jo Maes is het IT-bedrijf met een turbulent beursverleden de afgelopen jaren in rustiger vaarwater terecht gekomen, met een stabiele omzetgroei. De aanhoudende trend van digitalisering fungeerde daarbij als vliegwiel.

Van oudsher werd de IT-dienstverlener juist beschouwd als een cyclisch bedrijf, dat in tijden van economische tegenwind last had van zijn 'uurtje factuurtje' profiel, waar klanten snel op bezuinigden.

De coronapandemie toonde evenwel aan dat dit imago achterhaald is en dat investeringen in IT niet snel meer worden teruggeschroefd. Ordina benadrukte daarnaast in presentaties dat het door het inzetten van zogenoemde 'high performance teams', met specialisten op verschillende gebieden, meer een oplossingsgerichte organisatie is geworden, een partner, in plaats van slechts een detacheerder van IT-personeel.

Ordina zegt dat het bedrijf hierdoor "hogerop komt in de waardeketen van klanten", en daar horen hogere marges bij. Wel stagneerde afgelopen jaar de winstontwikkeling, doordat investeringen in nieuw personeel druk zetten op de marges.

Door het opgepoetste imago en verbeterde risicoprofiel achtte de onderneming wellicht de tijd rijp om zichzelf in de etalage te zetten waarbij grootaandeelhouder Teslin, met een belang van ruim 15 procent, op de achtergrond mogelijk een rol heeft gespeeld.

Vorig jaar werkte Teslin nog samen met durfinvesteerder KKR om fietsenfabrikant Accell van de beurs te halen. De vermogensbeheerder die zich richt op Nederlandse bedrijven is naar eigen zeggen ditmaal niet betrokken bij een eventuele overname, zo zei het bedrijf in de media.

Ordina richtte zich de afgelopen jaren op acquisities waarbij vooral Portugal werd genoemd, omdat daar makkelijker personeel aan te trekken is en ook nog eens tegen een lager loon. Teslin was echter zeer kritisch over deze plannen. In zijn kwartaalbericht van oktober stelde de vermogensbeheerder dat door gebrek aan ervaring van het bestuur met internationale overnames zo’n stap gepaard zou gaan met "significante risico's".

Bij de vrijgave afgelopen maand van de cijfers over het vierde kwartaal van 2022, die overigens negatief werden ontvangen, liet Ordina het vooruitzicht van overnames inderdaad varen door aan te kondigen om de hele winst van het bedrijf in 2022 als dividend uit te keren in april, ofwel een uitkering van 0,395 euro per aandeel.

De tot die tijd volle kas fungeert voor onder meer private equity als aas om een bod uit te brengen op de IT-specialist.

Analist Henk Veerman van zakenbank Kempen zei tegen ABM Financial News Ordina altijd al als een overnamekandidaat te hebben beschouwd "gezien de relatief goedkope waardering tegenover sectorgenoten, en de specialisatie die ze hebben uitgebouwd in key sectoren binnen de Benelux".

Ook ABN AMRO Oddo en ING delen de mening van Veerman over de waardering en zien dan ook opwaarts potentieel voor het aandeel, dat door speculatie de afgelopen handelsdagen al flink is opgelopen naar een slotkoers van 4,77 euro vrijdag. ABN AMRO mikt op een bod van 5,30 euro per aandeel, terwijl ING stelt dat het bod in een gunstig scenario zelfs kan oplopen naar 5,65 euro.

ING ziet als mogelijke koopkandidaat een strategische partij die de marges met Ordina aan boord kan verhogen en synergievoordelen kan behalen. Maar opwaarts operationeel potentieel in combinatie met de goedgevulde kas van Ordina, zal ook private equity aantrekken, denkt analist Marc Zwartsenburg. Ordina verkeert namelijk in uitstekende conditie met een stabiel groeivooruitzicht.

ABN AMRO noemde het IT-bedrijf ook fundamenteel solide, wat echter nog niet in de waardering tot uitdrukking komt. Het aandeel Ordina noteert volgens de analisten tegen een korting van 25 tot 30 procent ten opzichte van sectorgenoten.

In het verleden verdwenen onder meer branchegenoten Simac, Exact en Unit4 van de Amsterdamse beurs. In 2021 was het de beurt aan ICT Group om door een consortium geleid door investeringsmaatschappij NPM te worden ingelijfd. Naast Ordina is het lokaal genoteerde Ctac nog de enige beursgenoteerde IT-dienstverlener op het Damrak.