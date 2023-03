UBS overweegt overname Credit Suisse - media Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) UBS is in gesprek om Credit Suisse geheel of gedeeltelijk over te nemen. Dit meldde de Financial Times vrijdagavond laat op basis van ingewijden. De raden van bestuur van de twee Zwitserse banken zouden dit weekend bijeenkomen, volgens de bronnen. Zwitserse toezichthouders ondersteunen de gesprekken in een poging om het vertrouwen in de banksector van het land te vergroten, aldus de krant. Het doel is om uiterlijk maandag met een oplossing te komen, hoewel een potentiële deal nog kan sneuvelen, volgens de Financial Times. Afgelopen week kreeg Credit Suisse een reddingslijn van 50 miljard frank van de Zwitserse centrale bank in een poging om de druk op de bank te verlichten. De Amerikaanse notering van Credit Suisse schoot vrijdag nabeurs meer dan 7 procent omhoog, nadat de aandelen tijdens de reguliere handelsdag met 7 procent waren gedaald. Bron: ABM Financial News

