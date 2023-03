Olieprijs lager gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is vrijdag lager gesloten, vanwege de aanhoudende vrees voor een recessie en de daarmee samenhangende verwachte druk op de vraag naar olie. Op weekbasis verloor de olieprijs 13 procent, de sterkste daling op weekbasis sinds 1 april 2022. De olieprijs zakte afgelopen week naar zijn laagste punt in 15 maanden, en werd het zwaarst getroffen door een uitverkoop van grondstoffen, die analisten koppelen aan de vrees voor een recessie, die werd versterkt door de val van de de Silicon Valley Bank en de problemen bij de Zwitserse geldschieter Credit Suisse. "De olieprijs is verstrikt geraakt in een neerwaartse spiraal te midden van de huidige onrust op de markt", zei analist Barbara Lambrecht van Commerzbank. De olieprijs veerde donderdag bescheiden op nadat Credit Suisse zei dat het een reddingslijn van 54 miljard dollar van de Zwitserse Nationale Bank kreeg toegeworpen, terwijl 11 Amerikaanse banken overeenkwamen 30 miljard dollar te storten bij First Republic Bank. De aandelen van Credit Suisse stonden vrijdag opnieuw onder druk. "We beschouwen de prijsdaling [van de olieprijs] als buitensporig en deze is grotendeels speculatief gedreven", zei Lambrechts. De Russische vicepremier Alexander Novak en de Saoedische minister van Energie, prins Abdulaziz bin Salman, hebben elkaar donderdag ontmoet. Ze bespraken waarschijnlijk manieren om de olieprijs te stabiliseren, zei Lambrechts, terwijl het herstel van de Chinese vraag naar olie na het opheffen van de coronavirusbeperkingen een "belangrijke steunpilaar" blijft. Ook wordt ruwe olie nu verhandeld op een niveau waarbij de Amerikaanse regering zou kunnen besluiten om de Strategic Petroleum Reserve aan te vullen, die op het laagste niveau in 40 jaar staat, zei ze. De aprilfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot vrijdag 2,4 procent lager op 66,74 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

