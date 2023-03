Bankencrisis zet AEX stevig onder druk

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is afgelopen week verder gedaald, waarbij financials de gebeten hond waren als gevolg van de problemen bij een aantal Amerikaanse banken alsook het Zwitserse Credit Suisse.

Met een slot van 722,43 punten op vrijdag verloor de AEX op weekbasis bijna 3 procent. Vorige week vrijdag daalde de index al ruim 2 procent, toen naar 743,03 punten.

"Heel veel turbulentie en berentikken om ons heen", concludeerde technisch analist Nico Bakker namens BNP Paribas.

De AEX zit volgens hem in een negatieve overgangssituatie. "Dit is mogelijk de eerste stap in een nieuwe dalende trendfase, ofwel een proces van lagere toppen lagere bodems." Het is nu wachten op validatie door een zogeheten terugtest."

De redding van Silicon Valley Bank en Signature Bank door de Amerikaanse autoriteiten en reddingsplannen voor First Republic Bank en Credit Suisse konden niet voorkomen dat beleggers de situatie nog altijd niet vertrouwen.

"Op papier is het een mooie stap, die bijdraagt aan de solvabiliteit", zei analist Corné van Zeijl van Actiam over de steun die Credit Suisse ontvangt van de Zwitserse centrale bank.

Of het genoeg is om de rust te laten terugkeren, is afwachten. "Angst rond banken is emotie", aldus Van Zeijl. "Je kunt er geen cijfer op plakken en dus ook nooit bepalen of het genoeg is."

First Republic werd gered door 11 grote Amerikaanse banken, die in totaal 30 miljard dollar in de noodlijdende bank pompen. Op weekbasis verloor het aandeel evenwel fors terrein, ondanks het reddingsplan.

Hoe reageert Fed op bankencrisis met monetair beleid?

Volgens chief investment officer Naeem Aslam van Zaye Capital Markets blijven beleggers bezorgd "over de fundamentele bron" van het bankendrama, "namelijk de verwachte toekomstige beleidsbewegingen van de Federal Reserve."

De Amerikaanse centrale bank komt volgende week met zijn rentebesluit en de afgelopen dagen speculeerden beleggers dat de Fed mogelijk een pauze inlast en de rente niet verder zal verhogen vanwege de turbulentie in de markten als gevolg van de problemen bij verschillende Amerikaanse banken.

Aslam wijst er echter op dat de ECB ondanks een dreigende bankencrisis 'gewoon' de rente met 50 basispunten heeft verhoogd afgelopen week. Volgens de meest recente data van CME Group rekent een grote meerderheid van de markt nu op een verhoging met 25 basispunten door de Fed.

Het Amerikaanse inflatiecijfer dat afgelopen week verscheen, lijkt dat te bevestigen. De consumentenprijzen in de Verenigde Staten stegen in februari op jaarbasis conform de verwachting met 6,0 procent, na een inflatie van 6,4 procent in januari. Ook de kerninflatie kwam met 5,5 procent uit zoals de markt vooraf had voorspeld.

"De vraag is nu wat dit cijfer betekent voor de Fed bij het rentebesluit volgende week. Niets doen is geen optie, maar 50 basispunten oogt wat robuust, ook met het SVB-dossier in het achterhoofd. Met deze cijfers in de hand lijkt de Fed met een verhoging van 25 basispunten veilig genoeg te zitten", aldus marktanalist Philip Marey van Rabobank.

ECB verhoogt rente maar laat guidance los

Als de Europese Centrale Bank een indicatie moet zijn voor het rentebesluit van de Fed, dan verhoogt de Amerikaanse centrale bank komende week 'gewoon' de rente. De ECB deed dat afgelopen week al, en zoals verwacht met 50 basispunten. De markt twijfelde weliswaar even of de ECB ook niet terughoudender zou zijn gezien de problemen bij Credit Suisse, maar dat bleek niet het geval.

"Uiteindelijk zou een gematigde verhoging met 25 basispunten de markt mogelijk verontrusten", legde marktstrateeg Altaf Kassam van State Street uit. "Het zou daardoor kunnen lijken alsof er een risico bestaat op een systeemfalen in het EU-banksysteem."

De ECB ziet momenteel geen tekenen van een liquiditeitscrisis, maar staat klaar om in te grijpen indien dit nodig is, zei voorzitter Christine Lagarde. "De banksector is nu sterker dan in 2008."

Econoom Carsten Brzeski van ING oordeelde dat de boodschap van Lagarde duidelijk was, zonder zich vast te leggen op toekomstige renteverhogingen. Omdat zowel de algemene inflatie als de kerninflatie in 2025 dicht bij de doelstelling van de ECB uitkomen, zou de centrale bank soepeler kunnen worden, met een mogelijke vertraging van het tempo en de omvang van verdere renteverhogingen, aldus Brzeski.

Volgens beleggingsstrateeg Joost van Leenders van Van Lanschot Kempen lijkt de markt er in toenemende mate op te rekenen dat de rentes niet verder zullen worden verhoogd.

"Dat klinkt mooi, maar het impliceert dat de financiële voorwaarden zodanig zijn, dat ze de groei laag zullen houden, wat leidt tot sterke desinflatie. Of dat de financiële onrust zal aanhouden, waardoor de ECB prijs- en financiële stabiliteit niet zal kunnen scheiden. Verdere marktvolatiliteit is dan ook niet uitgesloten", aldus Van Leenders.

De euro/dollar noteerde vrijdag op 1,0635 en bleef daarmee op weekbasis nagenoeg stabiel. WTI-olie kostte vrijdag rond de 66 dollar en was daarmee op weekbasis ruim 13 procent goedkoper.

De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde vrijdag op 3,398 procent en de Duitse variant op 2,082 procent.

Stijgers en dalers

In de AEX werden financials ING en Aegon op weekbasis zo'n 15 tot 16 procent goedkoper. Techaandelen deden wel goede zaken, dankzij de dalende obligatierentes. Adyen ging aan kop met een plus van ruim 4 procent. ASML en ASI wonnen afgelopen week ruim 3 procent.

In de AMX won Basic-Fit na cijfers 8 procent. Analisten waren nauwelijks verrast door het herstel dat de fitnessketen in 2022 boekte, toen de coronamaatregelen eenmaal van tafel waren.

Vopak ging aan kop, met een plus van ruim 8,5 procent na een positief analistenrapport van ING.

ABN AMRO verloor zo'n 12 procent op weekbasis en ASR bijna 15 procent. Air France-KLM leverde afgelopen week 11,5 procent in.

Bij de kleinere aandelen viel Ordina afgelopen week op, met een plus van ruim 16,5 procent. Het aandeel wist te stijgen door overnamespeculatie. ABN AMRO zei niet verrast te zijn over de interesse in Ordina. De bank noemde het IT-bedrijf fundamenteel solide, wat nog niet volledig in de waardering tot uitdrukking komt. ING ziet als mogelijke koopkandidaat een strategische partij die de marges met Ordina aan boord kan verhogen en synergievoordelen kan behalen. Maar opwaarts operationeel potentieel in combinatie met de goedgevulde kas van Ordina, zal ook private equity aantrekken volgens de bank.

Ebusco verloor maar liefst 23,5 procent op weekbasis na een negatief rapport van ABN AMRO met daarin ook een koersdoelverlaging.

Smallcap Azerion werd zelfs 26 procent goedkoper. De Autoriteit Financiële Markten stelde een onderzoek in naar marktmanipulatie van het aandeel Azerion. Dit maakte Azerion maandag voorbeurs zelf bekend. Vanwege dit onderzoek stapt mede-oprichter Atilla Aytekin tijdelijk terug als bestuurder.

Pharming daalde 18 procent. Het biotechbedrijf had rekeningen bij het noodlijdende Silicon Valley Bank, maar de deposito's werden veilig gesteld. Verder opende Pharming de boeken over het afgelopen jaar. De omzet steeg, maar de winst nam af. Volgende richtpunt is het verwachte oordeel van de FDA over leniolisib, eind deze maand.