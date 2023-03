SVB Financial Group vraagt faillissement aan in New York

(ABM FN-Dow Jones) SVB Financial Group, het voormalige moederbedrijf van Silicon Valley Bank, heeft in New York faillissement aangevraagd. Dit werd vrijdag bekend.

Het gaat om een zogeheten Chapter 11, waarmee het bedrijf kan reorganiseren en tegelijk wordt beschermd tegen schuldeisers. Volgens SVB Financial vallen de fondsen en vennootschappen van SVB Capital en SVB Securities niet onder de faillissementsaanvraag.

"Het Chapter 11-proces zal SVB Financial Group in staat stellen waarde te behouden, terwijl het strategische alternatieven evalueert voor zijn gewaardeerde activiteiten en activa, met name SVB Capital en SVB Securities," zei William Kosturos, chief restructuring officer voor SVB Financial Group, in de verklaring.

SVB Financial heeft vermoedelijk nog zo'n 2,2 miljard dollar aan liquiditeit, terwijl de gefinancierde schuld ongeveer 3,3 miljard dollar bedraagt. Verder is er 3,7 miljard aan preferent aandelenkapitaal, aldus het bedrijf.

SVB Financial was tot vorige week de eigenaar van Silicon Valley Bank, de noodlijdende bank die inmiddels is gesloten en overgenomen door federale toezichthouders.