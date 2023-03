ING houdt vertrouwen in toekomst Vopak

(ABM FN-Dow Jones) Vopak is goed voorbereid op meer dynamiek in zijn eindmarkten. Dit stelde ING vrijdag in een analistenrapport na een roadshow van het tankopslagbedrijf.

ING verwacht dat Vopak in staat is de kosten onder controle te houden en dat de onderneming de systemen op orde heeft om de nieuwe omstandigheden in de oliemarkt, na de boycot op Russische olie, aan te kunnen.

Onderwijl lijken de chemische en gasopslag en de industriële terminals nog altijd goed te draaien, ofschoon een impact bij chemie van een recessie volgens ING niet moet worden uitgesloten.

De jaren 2023 en 2024 ogen volgens ING goed, terwijl hernieuwing van contracten zich positief ontwikkelen. Volgens de bank is dit een signaal dat Vopak de outlook voor dit jaar van een EBITDA van 910 tot 950 miljoen euro, zal halen.

Vopak gaf eerder aan tot en met 2030 1 miljard euro in industriële en gasterminals te investeren en eenzelfde bedrag in onder andere 'nieuwe energie'. ING stelde vrijdag dat Vopak de bank aangaf dat 150 miljoen euro daarvan in nieuwe onderneming kan gaan zitten. Dit noemde ING een”interessante” omvang, die iets zegt over de mate van risico die het bedrijf bereid is te nemen.

ING heeft een koopadvies op het aandeel Vopak met een koersdoel van 32,00 euro.

Het aandeel Vopak noteerde vrijdag op een groen Damrak 3,4 procent hoger op 31,83 euro.