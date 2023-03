Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag hoger, nu de markt op adem komt en zich opmaakt voor volgende week, wanneer de Federal Reserve en de Bank of England met de rentebesluiten komen.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een . van 0,3 procent op 438,50 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,4 procent naar 15.022,50 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 0,1 procent met een stand van 7.030,55 punten. De Britse FTSE steeg 0,7 procent naar 7.458,89 punten.

Beleggers halen opgelucht adem nu de bankencrisis niet groter is geworden. "Het feit dat diverse Amerikaanse instituties de handen ineen slaan om First Republic Bank te redden, gaf een boodschap af dat speculanten voorzichtig moeten zijn in hun negatieve visie op het Amerikaanse financiële systeem", aldus marktanalist Naeem Aslam van Zaye Capital Markets. "Door de ingreep van boven, is duidelijk geworden dat banken op Wall Street en ook beleidsmakers bereid zijn om het systeem overeind te houden."

Na de renteverhoging met 50 basispunten door de ECB op donderdag, is de aandacht nu langzamerhand aan het verschuiven naar de Fed-bijeenkomst van 20 en 21 maart.

De rente op de tienjarige Duitse staatsobligatie bedraagt vanmorgen 2,25 procent.

De definitieve inflatie van de eurozone kwam in februari uit op 0,8 procent op maandbasis en 8,5 procent op jaarbasis. De kerninflatie kwam uit op 0,8 procent op maandbasis en 5,6 procent op jaarbasis. Al deze percentages liggen hoger dan in januari, met uitzondering van de totale inflatie op jaarbasis.

De lonen stegen in het vierde kwartaal in de eurozone met 5,1 procent op jaarbasis tegen een stijging met 3,0 procent op jaarbasis over het derde kwartaal. De arbeidskosten stegen in het vierde kwartaal in de eurozone met 5,7 procent op jaarbasis, over het derde kwartaal was dat een stijging met 3,7 procent op jaarbasis

In de Verenigde Staten gaat de aandacht uit naar de industriële productie over februari, het consumentenvertrouwen van de universiteit van Michigan over maart in een voorlopige versie en de leidende indicatoren over februari.

Olie werd vrijdag duurder. Een april-future West Texas Intermediate noteerde 1,5 procent in het groen op 69,39 dollar, terwijl voor een mei-future Brent 75,64 dollar werd betaald, een stijging van 1,2 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0629. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0668 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dag stond er een stand van 1,0615 op de borden.



Bedrijfsnieuws



Het koersverloop op de beurs van Parijs zorgde voor een tweederde meerderheid aan plussen, onder aanvoering van het aandeel Alstom, dat 3,2 procent in koers steeg. In Frankfurt sloeg het voordeel van de koerswinsten uit naar 75 procent onder alle hoofdaandelen. De koers van het aandeel Infineon boekte de sterkste stijging met 3,2 procent. In Amsterdam won de koers van het aandeel van sectorgenoot en indexzwaargewicht ASML 2,8 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het rood.

De S&P 500 won donderdag 1,8 procent op 3.960,28 punten, de Dow Jones index steeg 1,2 procent op 32.246,55 punten en de Nasdaq sloot 2,5 procent hoger op 11.717,28 punten.