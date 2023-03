Valuta: euro heeft zich herpakt

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag in een markt die iets meer tot rust is gekomen en na het optreden van de Europese Centrale Bank, rond de 1,650 dollar, zonder een erg gevulde agenda voor vandaag, waarmee het Amerikaanse rentebesluit van volgende week nu al de aandacht vraagt.

"De beslissing van de bank zorgde voor een stijging van de euro ten opzichte van de dollar", aldus valutahandelaar Paul Erdmann van valutabroker Ebury vrijdag tegen ABM Financial News. "Vooraf was 60 procent van de markt van mening dat de ECB de rente met een kwartje zou verhogen. Daar kwam nog een hogere verwachting voor de kerninflatie bij. De bank is wel iets gunstiger gestemd over de groei van de economie van de eurozone. In december rekende Frankfurt voor 2023 nog op een groei met 0,5 procent, nu is dat opgetrokken naar 1 procent", aldus Erdmann.

De ECB verhoogde de rente donderdag conform verwachting met 50 basispunten. Er werd niet gesproken over andere opties, volgens Lagarde. Een grote meerderheid ging akkoord met het besluit, terwijl 3 of 4 bestuursleden wel wat meer tijd wilden om te kijken hoe de bankensituatie zich zou ontwikkelen, zei de voorzitter.

Door de verhoging met 50 basispunten worden de basisherfinancieringstransacties en de rentetarieven voor de marginale beleningsfaciliteit en de depositofaciliteit verhoogd tot respectievelijk 3,50, 3,75 en 3,00 procent.

De Europese Centrale Bank houdt rekening met verdere renteverhogingen, maar kan gezien de huidige marktturbulentie niet bepalen wat het toekomstige rentepad zal zijn. Dit was de boodschap van voorzitter Christine Lagarde donderdag in haar toelichting op het rentebesluit.

"Als ons basisscenario uitkomt, dan hebben we nog veel werk te verzetten", zei Lagarde wel, doelend op de huidige inflatieverwachtingen. Die ramingen zijn wel van voor de recente bankencrisis, benadrukte de ECB-voorzitter.

De kerninflatie komt naar de huidige verwachting met 4,6 procent in 2023 hoger uit dan de verwachting van 4,2 procent in december, terwijl de algemene inflatieverwachtingen lager liggen dan drie maanden geleden.

"Zolang de onderliggende inflatie stijgt, moeten we de inflatie blijven aanpakken", aldus Lagarde. "We moeten de bevestiging krijgen dat we dichterbij ons inflatiedoel komen", vulde zij aan.

De ECB ziet wel iets van een verbetering in de kerninflatie, "maar nog niet zoveel", aldus Lagarde.

De centrale bank zal bij zijn toekomstige rentebesluiten vooral rekening houden met de ontwikkeling van de inflatie en blijft dus afhankelijk van inkomende data, benadrukte de ECB-voorzitter.

Verder zal de centrale bank geen afweging maken tussen prijsstabiliteit en financiële stabiliteit bij het uitvoeren van zijn monetaire beleid. "We pakken beide apart aan", aldus Lagarde.

De ondergang van de Silicon Valley Bank heeft volgens ABN AMRO geleid tot het uitprijzen van de eerder verwachte renteverhogingen van de Fed en dat zorgde voor een lagere dollar. "Anderzijds herstelde de dollar zich, vanwege zijn status van veiligehavenmunt op momenten dat gevreesd werd dat de situatie tot een systeemrisico voor de banksector zou kunnen leiden", aldus de bank.

De Fed heeft snel gereageerd om te voorkomen dat de vrees zich zou verspreiden.



Als gevolg hiervan ontbreekt het nu aan een duidelijke richting in de Amerikaanse dollar en in de euro ten opzichte van de dollar. De algemene trend op langere termijn blijft negatief voor de dollar en positief voor de euro, aldus ABN AMRO.

Volgende week woensdag neemt de Federal Reserve het rentebesluit. Van de markt denkt circa 84 procent dat de Fed de rente dan met 25 basispunten verhoogt, zo gaf Ermann vrijdag aan. Erdmann schat in dat de markt, gezien de agenda van de komende dagen, dinsdag nog even kijkt naar de Duitse ZEW over maart, maar eigenlijk nu al geconcentreerd is op het Amerikaanse rentebesluit van woensdag.

Vandaag besloot de People's Bank of China tot een verlaging van de verplicht aan te houden deposito's om de economie te stimuleren. De maatregel wordt op 27 maart van kracht.

De Amerikaanse dollar is tegen de Chinese yuan ongeveer terug op het niveau van begin 2023. De algemene zwakte van de Amerikaanse dollar in januari ondersteunde de yuan, en de afschaffing van het Chinese coronabeleid deed dat ook.

Het verschil in monetair beleid tussen de VS en China was volgens ABN AMRO een negatieve factor voor de yuan. De Fed heeft de beleidsrente verhoogd, terwijl de People's Bank of China een geleidelijke versoepeling heeft doorgevoerd, zoals vrijdag weer bleek.

"Wij zijn bescheiden optimistisch voor de yuan om de volgende redenen. Ten eerste, zodra het monetaire beleid van de Fed en de PBoC naar elkaar toe begint te bewegen, kan de yuan in een gematigd tempo stijgen ten opzichte van de dollar. Ten tweede verwachten wij dat de economische groei in China het beter zal doen dan in de VS. Ook dat zou de yuan moeten ondersteunen. Ten derde is de langetermijndynamiek op de valutamarkten in het voordeel van de yuan. De rol van China in de wereld en de rol van de yuan op de valutamarkten zullen toenemen. Het aandeel van de yuan in de internationale valutareserves is laag en er is veel ruimte voor een toename. China zet ook grote stappen voor de digitale yuan. Het is waarschijnlijk dat dit de algemene rol van de yuan op de financiële markten zal vergroten, hoewel dit een zeer geleidelijk proces zal zijn. Kortom, wij verwachten dit jaar enige stijging van de yuan ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Onze eindejaarsprognose voor de dollar staat op 6,70 yuan", aldus valutaspecialist Georgette Boele van de bank.

De definitieve inflatie van de eurozone kwam in februari uit op 0,8 procent op maandbasis en 8,5 procent op jaarbasis. De kerninflatie kwam uit op 0,8 procent op maandbasis en 5,6 procent op jaarbasis. Al deze percentages liggen hoger dan in januari, met uitzondering van de totale inflatie op jaarbasis.

De lonen stegen in het vierde kwartaal in de eurozone met 5,1 procent op jaarbasis tegen een stijging met 3,0 procent op jaarbasis over het derde kwartaal. De arbeidskosten stegen in het vierde kwartaal in de eurozone met 5,7 procent op jaarbasis, over het derde kwartaal was dat een stijging met 3,7 procent op jaarbasis

In de Verenigde Staten gaat de aandacht uit naar de industriële productie over februari, het consumentenvertrouwen van de universiteit van Michigan over maart in een voorlopige versie en de leidende indicatoren over februari.

De euro noteerde vrijdag 0,3 procent hoger op 1,0640 dollar. De Europese munt noteerde vlak op 0,8786 Britse pond. Het Britse pond steeg 0,2 procent en noteerde op 1,2136 dollar. De dollar daalde 0,2 procent naar 6,8866 yuan.