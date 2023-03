'Pas eind dit jaar herstel halfgeleiderindustrie' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De halfgeleiderindustrie zal in 2024 weer terugkeren naar groei. Dit schrijft analist Nikos Kolokotronis van Van Lanschot Kempen. De voorraden zijn hoog en in sommige eindmarkten staan die zelfs op een recordniveau, "terwijl de vraag zwak blijft". Pas tegen het einde van dit jaar verwacht Kolokotronis weer wat groei. Zijn favoriet is BE Semiconductor Industries, "vanwege de bedrijfsspecifieke aanjagers en zijn cyclische natuur", aldus Kolokotronis, die daarom een koopadvies op het aandeel heeft. Ten aanzien van ASML is de analist voorzichtiger, met een Houden advies. Kolokotronis denkt dat de veerkracht van het Veldhovense bedrijf onvoldoende is om het aandeel hoger te zetten. Vrees voor de nieuwe exportmaatregelen in Nederland ten aanzien van de levering aan China, heeft de analist niet. Klanten zullen simpelweg moeten vertrekken uit China en elders hun fabrieken moeten bouwen, meent hij. Voor ASM International vindt Kolokotronis het lange termijnplaatje er goed uitzien, maar op korte termijn is de groei al wel ingeprijsd, vindt hij. "De risico's aan de onderkant zijn groter", en daarom heeft Kempen een verkoopadvies op dit aandeel. Bron: ABM Financial News

