Unilever van start met derde deel aandeleninkoop

Beeld: Unilever

(ABM FN-Dow Jones) Unilever is vandaag gestart met de derde tranche van het aandeleninkoopprogramma ter waarde van 3 miljard euro. Dit maakte de onderneming vrijdag bekend. Het inkoopprogramma werd bij de jaarcijfers over 2021 in februari vorig jaar aangekondigd, waarna in maart van dat jaar de eerste en in september het tweede deel werd aangekondigd, beide met een waarde van 750 miljoen euro. Ook de derde tranche heeft een waarde van 750 miljoen euro. De inkoop wordt uiterlijk op 24 juli dit jaar afgerond. Bron: ABM Financial News

